Strijd in de tweede lijn van Jumbo-Visma wordt heftiger

Analyse

Met een oneliner uit de voetballerij benadrukt teammanager Richard Plugge een deel van de visie van Jumbo-Visma: de kracht van de reservebank bepaalt of je kampioen wordt. In het wielrennen betekent dit dat de tweede lijn in een ploeg een belangrijk aandeel in het succes heeft. Tijdens de ‘Gran Salida’ van de Vuelta a España in Nederland grijpen de thuisrijders uit de tweede laag van het geel-zwart de kans om ‘eventjes’ zelf in de spotlights te treden.

Een dag na Robert Gesink is het de eer aan Mike Teunissen om de leiderstrui in de Ronde van Spanje te dragen. Het logo van de lokale organisatie ‘Vamos Holanda’ wordt alle eer aangedaan. En kopman Primoz Roglic kijkt tevreden toe hoe zijn luxe knechten in hun thuisland de eer hebben om op het podium te staan.

Uitgerekend twee renners die dit jaar hard geconfronteerd werden met de sterkte in de breedte van hun team Jumbo-Visma. Waanden beiden zich twee jaar geleden nog een zekerheid voor de Tour-ploeg, nu werden ze genadeloos gepasseerd door andere renners uit die tweede lijn. Zacht vertaald: op hun posities zijn er inmiddels betere renners in het team.

Hoofdcoach Merijn Zeeman beaamde het na de ploegentijdrit al. Het nemen van harde en soms onprettige beslissingen hoort bij de absolute topsport. Gesink verloor afgelopen zomer bijna zijn drive om nog met de wielersport op het hoogste niveau door te gaan toen hij te horen kreeg dat hij voor de Tour de France werd gepasseerd.

Mike Teunissen vroeg afgelopen zomer, nadat hij een plek in de Tour-ploeg misliep, welke zekerheden hij voor het komende klassieke voorjaar kon krijgen. Geen enkele, was het duidelijke antwoord. Zelfs niet de garantie dat hij zeker was van een plekje voor het Vlaamse blok.

De Limburger vindt zichzelf echter, terecht, meer dan een renner voor koersen van het kaliber van het Circuit Cycliste Sarthe. Daarom maakt hij komende winter de overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert, waar hij naast Biniam Girmay de rol van schaduwkopman krijgt en zeker is van een startbewijs in alle grote koersen.

“Al wilden wij ook niet mee gaan in de prijs die zijn nieuwe ploeg bereid is om hem te betalen”, benadrukt Plugge.

Persoonlijke ambities

Dat er ook goede renners Jumbo-Visma verlaten is logisch wanneer de doelstellingen van de ploeg niet meer stroken met de persoonlijke ambities van de renners. Taco van der Hoorn kon twee jaar geleden bij Jumbo-Visma blijven, maar koos voor de vrijheid bij Intermarché.

Plugge: “Bij onze ploeg was het Taco’s taak om geregeld op kop van het peloton in dienst van de andere renners te rijden. Hij wilde ook voor zijn eigen kansen rijden. Door zijn overstap naar Intermarché kan hij dat nu en is hij daar ook geregeld zeer succesvol in. Wij hebben de lat echter nog hoger liggen.”

Het gevecht om de startbewijzen voor de renners in de tweede lijn bij Jumbo-Visma zal het komende jaar alleen maar heftiger worden. Al is dit iets wat ze zelf toejuichen. Hoe sterker de tweede lijn, hoe meer druk ook de kopmannen voelen om te presteren. Vanuit de tweede lijn til je het hele niveau van de ploeg naar een hoger plan.

Plugge zei het gisteren voorbij de finish van de tweede rit van de Vuelta hardop: “Wij zijn nu hét topteam in de wielersport. Waar wij vroeger jaagden op de nummer één positie, weten we nu dat er op ons gejaagd gaat worden. Om die te positie te verdedigen moet je je zeker wapenen in de breedte.”

Interne strijd

Als we vooruit kijken naar de Tour de France van volgend jaar zal het voor die acht startbewijzen binnen Jumbo-Visma een interne strijd worden. Het achttal dat afgelopen zomer zo succesvol was op de Franse wegen staat immers ook komend jaar nog onder contract: Vingegaard, Roglic, Van Aert, Kruijswijk, Kuss, Benoot, Laporte en Van Hooydonck. De nieuwkomers Kelderman, Van Baarle en Tratnik zijn zeker ook kandidaten. En dan zijn er nog renners als Dennis, Gesink, Bouwman en Oomen die bij iedere andere ploeg zeker zouden zijn van een Tour-ticket.

“Open en eerlijk communiceren vanaf de eerste seizoensplanningen in november”, noemt Plugge het belangrijkste cement. “Misschien kijken veel renners té veel naar bepaalde wedstrijden. Zij willen altijd op het allerhoogste niveau meedoen en presteren, terwijl het realistischer is dat ze in een andere koers eerder kunnen excelleren en mee doen voor de hoofdprijzen.”

Plugge neemt Koen Bouwman als voorbeeld: “Hij wint nu in de Giro d’Italia twee ritten en wordt bergkoning. Hoe groot is de kans dat hij in de Tour de France de bergtrui kan winnen? En kijk naar Gesink. Natuurlijk was hij zwaar teleurgesteld over de Tour de France. Maar deze dag in de rode leiderstrui in de Vuelta a España is ook een hoofdprijs.”

Drie grote rondes

In de zomer van 2019 toen Tom Dumoulin werd overgenomen van Team Sunweb sprak Plugge al over de ambitie om de komende jaren in alle drie de grote rondes mee te doen voor de eindzeges. Daarvoor hadden ze destijds met Roglic, Dumoulin en Kruijswijk drie kopmannen. Inmiddels hebben Roglic en Vingegaard bewezen dat ze een grote ronde kunnen winnen en draagt dit tweetal momenteel het kopmanschap in de grote rondes. De ambitie om in alle drie de grote rondes een gooi te doen naar de eindzege leeft echter nog altijd.

Wie deze dagen goed bij Jumbo-Visma luistert, hoort tussen de regels door dat het idee leeft om Roglic volgend jaar in zowel de Giro d’Italia en de Tour de France uit te spelen. “Daar gaan we pas in november naar kijken”, reageert Plugge diplomatiek wanneer deze vraag rechtstreeks aan hem gesteld wordt.

“Maar stel dat je Roglic opstelt in de Giro d’Italia”, vervolgt Plugge later. “Dan wil je er toch voor zorgen dat hij beter omringd is dan drie jaar geleden toen hij in de Giro d’Italia meespeelde voor de eindzege. Als je op alle vlakken wilt meespelen, dan zal die tweede lijn daar dus ook overal sterk genoeg voor moeten zijn.”

Met Gesink en Teunissen tijdens La Vuelta Holanda in de rode leiderstrui en Christophe Laporte als eindwinnaar van de Ronde van Denemarken laat Jumbo-Visma in deze dagen zien dat er binnen het team ook genoeg oog voor deze mannen is.

Al laten Gesink, Teunissen en Laporte ook omgekeerd zien hoe goed zij daadwerkelijk zijn.