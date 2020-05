Streep door Zweedse Vårgårda-wedstrijden voor vrouwen donderdag 14 mei 2020 om 13:33

De organisatie van het Vårgårda-tweeluik voor vrouwen heeft besloten om de editie van 2020 te schrappen. De Zweedse wedstrijden, bestaande uit een ploegentijdrit en wegwedstrijd op Women’s World Tour-niveau, zouden op 8 en 9 augustus plaatsvinden.

Het coronavirus is ook in Zweden de reden van de annulering. “Het is natuurlijk heel triest”, zegt Helen Henriksson, de voorzitter van de organisatie. “Maar na gesprekken met zowel de gemeente als sponsoren zien we in deze situatie geen mogelijkheden om de organisatie, die nodig is voor de wedstrijd en het feest dat het hele weekend duurt, voor elkaar te krijgen.”

Henriksson vraagt zich af of er begin augustus alweer gereisd kan worden: “Dus zagen we geen andere mogelijkheid dan te stoppen met de editie van dit jaar. We hebben het gevoel dat we de juiste beslissing hebben genomen. Nu kijken we uit en verwachten we terug te zijn in augustus 2021.”

Door het wegvallen van de Vårgårda-wedstrijden komt er een gat in de Women’s World Tour-kalender die de UCI onlangs presenteerde voor dit najaar. Voorlopig gaat het vrouwenpeloton op 1 augustus weer de weg op in Strade Bianche.