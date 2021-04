Burgemeesters willen La Course niet op 27 juni op Mûr-de-Bretagne

La Course zal op zoek moeten naar een nieuwe datum en locatie. De eendagskoers voor vrouwen, gelieerd aan de Tour de France, kan op zondag 27 juni namelijk niet plaatsvinden in de buurt van de Mûr-de-Bretagne. Dit omdat op die dag departementsverkiezingen en regionale verkiezingen plaatsvinden in het departement Côtes-d’Armor.

De verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor 13 en 20 juni, maar zijn door de Franse regering uitgesteld naar 20 en 27 juni. De burgemeesters van Saint-Brieuc (waar La Course zou starten) en Guerlédan (waar de Mûr-de-Bretagne ligt) bevestigen aan Ouest France dat La Course daardoor niet doorheen hun gemeente gaat.

De organisatie van La Course, die in de ochtend verreden zou worden, zou voor te veel beperkingen zorgen in deze gemeentes op de verkiezingsdag. Later in de middag wordt namelijk ook nog de tweede etappe van de Tour de France verreden, met twee keer de Mûr-de-Bretagne in de finale. Die etappe gaat wel ‘gewoon’ door, melden de betrokken burgemeesters.

Volgens Ouest France wordt er gesproken over een verplaatsing van La Course naar zaterdag 26 juni. De aankomst zou dan liggen in Landerneau, dat zich ook bevindt in Bretagne.