Streep door juniorenwedstrijd Acht van Bladel

De gemeente Bladel heeft een streep gezet door de Acht van Bladel. Dat laat de organisatie van de driedaagse Brabantse juniorenwedstrijd weten.

Alles was in het werk gesteld om de wedstrijd te laten doorgaan, zegt koersdirecteur Richard van Hout. “Vooral om 17- en 18-jarigen die al anderhalf jaar zonder competitie zijn, de kans te geven weer eens te koersen. Aan alle veiligheidseisen voldoen we. De gemeenten Bergeijk, Someren, Heeze-Lende en Valkenswaard, waar we met de karavaan passeren, hebben een beschikking van geen bezwaar afgegeven, maar Bladel durft het niet aan. Heel erg jammer.”

Ook steun van de KNWU mocht niet baten, vertelt Van Hout verder. “De KNWU heeft contact met de gemeente opgenomen om te wijzen op het belang van deze wedstrijd. We krijgen straks met een verloren generatie te maken. Blijf maar eens gemotiveerd als je je twee jaar lang niet kunt spiegelen aan leeftijdsgenoten op het hoogste niveau.” Tevens is hij bang dat vrijwilligers gaan afhaken. “Houd die maar eens enthousiast.”

“Ik begrijp dat er terughoudendheid is, maar nu een groot deel van het land al is gevaccineerd en de besmettingscijfers de goede kant uitgaan, hadden we er toch stiekem op gehoopt dat er groen licht zou komen. ‘Volgend jaar beter’ zullen we maar opnieuw zeggen”, aldus Van Hout.

Mooie namen op de erelijst

Op de erelijst van de Acht van Bladel vinden we onder meer namen als Koen de Kort, Mathieu van der Poel en Danny van Poppel terug. Lars Hohmann, nu renner bij Metec-Solarwatt, was in 2019 de laatste winnaar.