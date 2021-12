Straks opnieuw cross zonder publiek en jeugd? “Naar model van vorig seizoen”

Net nu Van Aert, Pidcock en straks ook Van der Poel de competitie hervatten, ziet het er naar uit dat de Belgische veldritten de komende weken achter gesloten deuren gaan plaatsvinden. Tenminste, als het van de experten van de GEMS afhangt. Die eisen strenge maatregelen. Het Overlegcomité komt morgen samen.

Het aantal besmettingen in België blijft stijgen. Vorige week werden de maatregelen al aangescherpt, maar onvoldoende, blijkt nu. Dus komt er morgen een nieuw – vervroegd – Overlegcomité. De adviezen van de GEMS (adviesgroep van medische experten) zijn niet min.

Zo wordt voorgesteld dat de horeca om 20u sluit, zouden de scholen (middelbaar – en kleuteronderwijs) tien dagen gesloten blijven, worden privé-bijeenkomsten beperkt tot vijf personen en … wordt geadviseerd om alle evenementen met meer dan 200 personen, zowel binnen als buiten, af te gelasten.

Alleen profsport

Alleen profsport zou dan wel nog kunnen, zij het zonder publiek. Dat geldt uiteraard voor het profvoetbal, maar ook voor het veldrijden. Of dat gevolgen heeft voor het organiseren ervan, is vooralsnog niet duidelijk. Bovenstaand betreft trouwens een voorstel, geen definitieve beslissing. Eerder besliste Golazo al de Wereldbeker van zondag in Antwerpen te annuleren omdat de regels richting VIP-tenten al verstrengd waren.

Wat hun andere wedstrijden betreft, wordt afgewacht. “Ik kan nu wel al zeggen dat het niet de bedoeling is alles af te gelasten”, zegt Christophe Impens van Golazo, dat onder meer Namen, Loenhout en Baal organiseert. “Maar dan moeten we, eenmaal er beslist is, snel samenzitten met alle partijen en bekijken of we weer naar het model van vorige winter gaan. Dat betekent een model waarin zowel de startgelden van de renners als de kosten van de vergunningen aan de federaties naar beneden gaan en het financieel haalbaar blijft voor alle partijen. We gaan dezelfde solidariteit als vorig seizoen moeten aanwenden.. En wellicht – helaas! – zonder jeugdwedstrijden.”

BK Middelkerke

Als de maatregel komt, zal dat overigens ook consequenties hebben voor het BK in Middelkerke. “We kunnen niet wachten op eventuele versoepelingen”, zegt Impens. “Want de opbouw voor het BK begint op 13 december. Een BK bouw je niet op in een paar dagen.”

De Superpestigemanche van Boom van zaterdag komt niet in gevaar en kan wellicht nog doorgaan met publiek. In Nederland wordt in december sowieso al gecrost achter gesloten. Dat geldt alvast voor de Wereldbeker in Rucphen. Voor Hulst – dat begin januari op de kalender staat – is het nog even wachten.