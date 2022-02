Straffe solo Toon Aerts in Lille: “Eerste keer dat ik in eigen streek kan winnen”

Het kan niet op voor Toon Aerts in Lille. De kopman van Baloise Trek Lions won de Krawatencross in Lille en verzekerde zich al van eindwinst in de X2O Badkamers Trofee. “Dat was heel belangrijk voor mij”, vertelt hij na afloop.

Van start tot finish reed Aerts aan de leiding in Lille. Omdat naaste belager Eli Iserbyt er niet aan te pas kwam (hij eindigde buiten de top-10 in Lille, red.) op het modderige parcours, heeft hij een veilige voorsprong met de manche in Brussel nog te gaan. Het verschil is 7.23 minuut, maar in het X2O-klassement is het maximale tijdverlies vijf minuten per race.

“Het was een doel op mijn bucketlist om alle klassementen eens te winnen, en ik kan nu de X2O Badkamers Trofee afvinken. We hebben nog wel een race te gaan. Het is ook belangrijk dat ik win, omdat X2O Badkamers een van onze sponsoren is”, denkt Aerts ook nog aan de ploeg.

Eigen streek

In zijn flashinterview bedankte Aerts ook nog zijn mecaniciens en kinesisten voor hun hulp en had hij ook nog complimenten over voor zijn broer Thijs Aerts, die zevende werd. “Thijs heeft geen makkelijk jaar achter de rug. Hij heeft veel miserie gekend en baalde gisteren van zijn 26ste plaats, maar vandaag bewijst hij dat hij een crosser is”, vertelt Toon. “Ik hoop dat Thijs volgend seizoen nog prof is.”

“We trainen hier heel vaak”, verwijst de winnaar van de dag naar de bosrijke omgeving in Lille, de Lilse Bergen. “Het is onze streek, maar het is de eerste keer dat ik in eigen streek kan winnen. Dat doet mij heel veel deugd.”