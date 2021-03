Strade Bianche: Alpecin-Fenix kondigt ploeg rond Van der Poel aan

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt welke zeven renners zaterdag aan de start staan van Strade Bianche. Speerpunt van de ploeg is Mathieu van der Poel, die vorig jaar bij zijn eerste deelname als vijftiende over de streep kwam.

Van der Poel vertelde na Le Samyn, waar hij met een gebroken stuur finishte, dat zijn vorm goed is. “Zeker tegenover vorig jaar, toen ik naar Strade Bianche trok, is het verschil heel groot. Vooral dat ik frisser ben, en ik heb ook de crossvorm kunnen meepakken. Dat helpt ook.” Dat er regen wordt voorspeld, vond hij jammer. “Liever niet. Strade is iets technischer als het droog is, omdat het dan los grind is. Ik heb daarom liever dat het droog en zonnig is.”

Behalve Van der Poel stonden ook Xandro Meurisse, Petr Vakoč, Gianni Vermeersch en Philipp Walsleben al eens aan het vertrek van Strade Bianche. Vakoč was vijf jaar geleden zelfs al eens vijfde in de wittewegenwedstrijd. Jonas Rickaert en Otto Vergaerde maken hun debuut.

Alpecin-Fenix voor Strade Bianche 2021

Xandro Meurisse

Mathieu van der Poel

Jonas Rickaert

Petr Vakoč

Otto Vergaerde

Gianni Vermeersch

Philipp Walsleben