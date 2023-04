Still going strong: 48-jarige Neben verovert Pan-Amerikaanse tijdrittitel

Amber Neben mag dan al 48 jaar zijn, de Amerikaanse kan nog altijd bijzonder hard fietsen. Ze veroverde dinsdag namelijk de Pan-Amerikaanse titel in het tijdrijden. Neben versloeg Aranza Valentina Villalón en Alison Jackson, de winnares van Parijs-Roubaix.

De deelneemsters moesten in en rond Panama City een tijdrit van 25,6 kilometer afwerken. Neben kwam tot een eindtijd van 35 minuten en 10 seconden, goed voor een gemiddelde snelheid van 43,678 kilometer per uur, en was bijna anderhalve minuut sneller dan de nummer twee Villalón. Jackson eindigde als derde, maar wel op meer dan twee minuten van Neben.

Voor Neben is het zeker niet haar eerste overwinning tegen de klok. De Amerikaanse, die in het verleden uitkwam voor onder meer T-Mobile, Team Flexpoint, Team HTC-Highroad, Bepink en Cogeas-Mettler Pro Cycling Team, mag zichzelf beschouwen als een van de beste tijdrijdsters van haar generatie. Ze staat nu bijvoorbeeld op drie Pan-Amerikaanse tijdrittitels.

Meerdere titels

Ze werd in 2008 (in Varese) en 2016 (Doha) ook wereldkampioene in het tijdrijden. Ook veroverde ze meerdere nationale tijdrittitels en was ze tevens drie keer de beste in de Chrono Gatineau en tot twee maal toe succesvol in de Chrono des Nations. Neben wist ook meerdere rittenkoersen op haar naam te schrijven: zo won ze in 2007 en 2016 La Route de France.