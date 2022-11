Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik aan kop na eerste dag Zesdaagse van Gent

Fabio Van Den Bossche en Yoeri Havik zijn de honderdste Zesdaagse van Gent prima begonnen. Het Belgisch-Nederlandse koppel gaat namelijk aan de leiding na de eerste dag van het baanevenement, al voelen Van Den Bossche en Havik wel de hete adem van Lindsay De Vylder en Robbe Ghys in hun nek.

Van Den Bossche en Havik wisten op de eerste dag van de Zesdaagse van Gent 69 punten te verzamelen, De Vylder en Ghys hebben voorlopig 64 punten. Met Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg, Ethan Hayter-Fred Wright, Iljo Keisse-Jasper De Buyst en Roger Kluge-Theo Reinhardt volgen er nog vier koppels in dezelfde ronde.

Stijn Steels komt zwaar ten val in ploegkoers

Van Den Bossche en Havik begonnen dinsdagavond al als leiders aan de eerste ploegkoers van deze Zesdaagse van Gent. De ploegkoers werd ontsierd door een aantal valpartijen, met als voornaamste slachtoffer Stijn Steels. De renner van (nu nog) Quick-Step-Alpha Vinyl werd in tranen en op een brandcard afgevoerd naar het ziekenhuis. De ernst van zijn blessure is nog niet duidelijk.

De organisatie besloot na de val van Steels de ploegkoers wat in te korten. In de eindsprint trok Ghys aan het langste eind, ten koste van de afscheidnemende Keisse, maar Van Den Bossche en Havik gaan voorlopig aan de leiding in de Zesdaagse van Gent.

Zesdaagse van Gent 2022

Stand na dag 1

1. / Fabio Van Den Bossche-Yoeri Havik – 69 punten

2. / Lindsay De Vylder-Robbe Ghys – 64 punten

3. / Jules Hesters-Tim Torn Teutenberg – 51 punten

4. / Ethan Hayter-Fred Wright – 37 punten

5. / Iljo Keisse-Jasper De Buyst – 25 punten

6. / Roger Kluge-Theo Reinhardt – 9 punten

7. / Vincent Hoppezak-Philip Heijnen – 56 punten en 1 ronde

8. / Tuur Dens-Jan-Willem van Schip – 46 punten en 1 ronde

9. / Gianluca Pollefliet-Noah Vandenbranden – 26 punten en 2 ronden

10. / Stijn Steels-Silvan Dillier – 16 punten en 4 ronden

11. / Brent Van Mulders-Matias Malmberg – 13 punten en 4 ronden

12. / Gerben Thijssen-Julius Johansen – 8 punten en 5 ronden