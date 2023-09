dinsdag 12 september 2023 om 09:21

Stijn Appel zet slotrit Tour of Poyang Lake op zijn naam

Stijn Appel heeft de vijfde en laatste etappe in de Tour of Poyang Lake gewonnen. De coureur van ABLOC bleek in Wanli de snelste te zijn van een kleine groep.

Voor ABLOC is de ronde om het Chinese Poyangmeer een succesvolle gebleken. Het Nederlandse continentalteam eindigde in vier van de vijf etappes op het podium en won zelfs twee ritten. Jesper Rasch schreef namelijk al de derde etappe op zijn naam.

