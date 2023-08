Steven Kruijswijk weer volop in training: “Intensief gewerkt aan herstel”

Goed nieuws voor Steven Kruijswijk: de Nederlander is weer volledig in training. Kruijswijk is sinds begin juni aan het herstellen van zijn gebroken bekken en sleutelbeen. “Ik heb de afgelopen weken intensief gewerkt aan mijn herstel.”

Op sociale media laat Kruijswijk van zich horen: “Sinds 5 juni ging het een beetje anders dan ik had gehoopt. Ik heb de Tour de France moeten missen, maar ik ben zo blij en trots dat Jumbo-Visma weer de gele trui heeft gepakt. Ik heb zelf de afgelopen weken intensief gewerkt aan mijn herstel en ben ook op de fiets weer volop in training.”

“Aan de andere kant maakte het thuis zijn bij de familie het missen van de grootste wedstrijden van het jaar een stuk makkelijker”, voegt Kruijswijk nog toe. Het is momenteel nog niet duidelijk hoe het programma van de Nederlandse klimmer er zal uitzien.

