Steven Kruijswijk: “Virtueel koersen heeft weinig met echt wielrennen te maken” maandag 27 april 2020 om 20:30

Voor Steven Kruijswijk is het lastig om zich aan te passen aan virtueel koersen. Dat vertelde de nummer drie van de voorbije Tour zondag in Q&A met het AD, tijdens een Zwift-sessie. Hij stelt vast dat eRaces met name geschikt zijn voor een ander type renner.

Jumbo-Visma is een van de voortrekkers op het gebied van online wedstrijden. “We hebben met de ploeg wat wedstrijdjes onderling gehouden. Voor de sponsoren moeten we zichtbaar blijven.

Onderling moeten we elkaar toch motiveren”, legt Kruijswijk uit.

De virtuele koersen zijn wennen voor de Brabander. “Het is een andere sport. Je moet je tactisch aanpassen, met zaken als drafting en demarreren. Het is super lastig om te weten wat je moet doen. Het is niet alleen keihard fietsen. Afgelopen week heb ik mezelf uit elkaar getrokken om twintigste te worden. Dat viel tegen.”

Desalniettemin ziet hij toekomst voor eRacing. “Als aparte discipline heeft het best wel toekomst”, denkt hij. “Maar de jongens die goed zijn in FIFA, ga je ook niet linksbuiten zetten bij PSV. Het is gewoon een aparte tak van sport. Maar je moet zeker conditioneel in orde zijn.”

Hij ziet dat er een ander soort renners boven komen drijven. “Het is echt een korte inspanning. Je ziet bijvoorbeeld in Zwitserland dat het vooral tijdrijders zijn. Jongens die een hoog vermogen kunnen rijden. Als je erop traint lukt het wel, maar met onze wedstrijden heeft het weinig te maken. Maar we moeten nu creatief zijn en op zoek naar een alternatief.

Daar is het prima voor. Als hier de prijzen op verdeeld zouden worden, zou ik niet vooraan staan”, stelt hij vast.

Kruijswijk rijdt liever buiten dan buiten. “Ik zie collega’s soms tot wel vier uur op een Tacx zitten. Ik zou het niet kunnen denk ik. Het is echt een mentale belasting. Ik ben blij dat ik hier de buitenlucht in kan. Daar ben ik toch wielrenner voor geworden.”