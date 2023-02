Steven Kruijswijk stapt vlak voor slotklim af in bergrit O Gran Camiño

Steven Kruijswijk gaat O Gran Camiño niet uitrijden. De Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma stapte in de derde etappe van de Spaanse rittenkoers vlak voor de slotklim naar Rubía af en kreeg dus een DNF achter zijn naam. “Zijn taak zit erop voor deze koers en hij is meteen naar bus gereden”, laat het team weten aan WielerFlits.

Kruijswijk reed 116 van de 119 kilometer wel in de etappe van Esgos naar Rubía. Door de winterse omstandigheden werd de rit flink ingekort. Jumbo-Visma wist kopman Jonas Vingegaard goed af te zetten op de slotklim en hem naar de tweede zege op rij te loodsen. Met nog een tijdrit te gaan gaat de Deen soeverein aan de leiding.

Voor Kruijswijk geen individuele tijdrit zondag. “Ik ben blij dat ik terug ben in een wedstrijd”, vertelde de Brabander ons nog voor de start van de rit. “Het is toch na redelijk lange afwezigheid sinds de Tour, dus ik ben blij om weer in koers te zitten.”

Komende week lees je op WielerFlits een uitgebreid interview met Steven Kruijswijk over zijn revalidatie en plannen voor het restant van 2023.