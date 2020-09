Steven Kruijswijk slaat WK Wielrennen over zaterdag 12 september 2020 om 20:08

Steven Kruijswijk zal dit jaar niet actief zijn op het wereldkampioenschap wielrennen. Dat vertelt de renner van Team Jumbo-Visma aan de NOS. De 33-jarige Brabander richt zich volledig op de Giro d’Italia.

Kruijswijk moest dit jaar de Tour missen na een val in het Critérium du Dauphiné. Momenteel is hij op trainingskamp in het Franse Tignes. “Ik ben weer volop in training. De blessure aan de schouder is aan het verbeteren. Nog niet honderd procent zoals het moet zijn, maar het gaat de goede kant op.”

De Giro d’Italia – die begint op 3 oktober – is zijn nieuwe doel. “De afgelopen weken is de volledige focus naar Italië gegaan. Daar wil ik zo goed mogelijk aan de start staan”, geeft hij aan.

Het WK Wielrennen in Imola slaat Kruijswijk over. “Ik heb weinig koersritme nu”, geeft hij als verklaring. “Voor een dergelijke eendaagse wedstrijd is het belangrijk dat je honderd procent in orde bent. Het komt net iets te vroeg. En ik wil nu alles op de Giro zetten. Dat past nu niet in het plaatje.”

Hij volgt de Tour van een afstand. “De ontwikkelingen zijn gunstig. Primoz maakt een hele sterke indruk. De jongens om hem heen zijn altijd op de afspraak. Dat heeft hij nodig. So far so good.”

Hoewel Roglic er goed voorstaat, wil Kruijswijk titelverdediger Egan Bernal nog niet afschrijven. “Ik denk dat zijn kwaliteiten liggen in de langere beklimmingen. Ik sluit hem zeker nog niet uit. Er komt nog een hele lastige laatste week aan”, voorspelt hij.