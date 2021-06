Steven Kruijswijk reed etappe uit met kapotte achtervork: “Dat is niet echt lekker doorrijden”

Steven Kruijswijk heeft zijn portie pech in de eerste etappe van de Tour de France al gehad. De Nederlander reed de openingsrit uit met een kapotte achtervork en kwam daardoor op bijna twee minuten van winnaar Julian Alaphilippe over de meet. “Dit is eigenlijk gewoon klote.”

“Bij de eerste valpartij moest ik van fiets wisselen”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Bij die tweede op zes kilometer van de meet dacht ik er net tussendoor te glippen, maar vloog er nog net een frame voorlangs. De auto’s konden daarna niet doorrijden en moest ik met deze fiets verder. Dat is niet echt lekker doorrijden.”

“Bij de ploeg hadden we geen jongens meer die op mij konden wachten. Dat weet je, als je met Wout en Primoz in de ploeg rijdt. Je moet dan ook een beetje geluk hebben. Uiteindelijk moet je dan ook een beetje geluk hebben.”

Boos op publiek

Kruijswijk had nog een aantal harde woorden in petto voor het publiek dat de eerste valpartij veroorzaakte. “Ik snap niet dat de mensen het nog niet doorhebben. Dit kun je niet maken tegenover ons en onze veiligheid. Op sommige plekken wordt het nerveuzer in het peloton omdat ze weten dat er smalle wegen met veel publiek aan komen. Dat helpt ook niet mee.”