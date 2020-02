Steven Kruijswijk past voor Parijs-Nice vrijdag 14 februari 2020 om 08:36

Steven Kruijswijk zal toch niet deelnemen aan Parijs-Nice (8-15 maart), zo meldt Cyclingopinions. De ronderenner van Jumbo-Visma wilde aanvankelijk zijn jaar beginnen in de Franse rittenkoers, maar zal nu later zijn seizoensdebuut maken.

Jumbo-Visma maakt zich echter geen zorgen over de fysieke paraatheid van de Nederlander. De formatie laat aan WielerFlits weten dat Kruijswijk de komende weken zal vertoeven op het Spaanse eiland Tenerife voor een hoogtestage op de bekende trainingsvulkaan El Teide.

De nummer drie van de voorbije Tour de France is al een tijdje verlost van zijn knieproblemen, waardoor hij in januari nog moest passen voor het eerste gezamenlijke trainingskamp van de ploeg in Alicante. Kruijswijk traint momenteel weer volgens schema, zo vertelt ons Ard Bierens, de woordvoerder van Jumbo-Visma.

Stap voor stap

Toch hebben beide partijen besloten om later aan het seizoen 2020 te beginnen. Kruijswijk wil namelijk geen stappen overslaan in zijn voorbereiding richting de Tour de France en de Vuelta a España, de twee hoofddoelen van de 32-jarige klimmer. In de Spaanse ronde zal hij worden uitgespeeld als de absolute kopman voor het klassement.

Kruijswijk liet eind vorig jaar tijdens de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma weten dat hij, in aanloop naar de Tour, de Ronde van Catalonië en het Critérium du Dauphiné zal betwisten. De Brabander zal in de Catalaanse rittenkoers normaal gesproken zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen afwerken.