Steven Kruijswijk over tijdverlies Roglic: “Misschien zien we nu wel het realistische beeld”

Steven Kruijswijk kwam samen met Jonas Vingegaard in de groep favorieten over de streep in de Touretappe naar Le Creusot. In de zware finale zag hij zijn ploeggenoot Primož Roglič lossen en, vier dagen na zijn zware val, minuten verliezen.

“We kunnen het Primož niet kwalijk nemen als je zag hoe hij erbij lag”, zei Kruijswijk na afloop van de zevende etappe. “Woensdag in de tijdrit had hij alles gegeven, maar in de dagen daarvoor en ook gisteren merkte je wel dat hij ontzettend veel last heeft. En dan vandaag zo’n lange rit… In de Tour moet je eigenlijk gewoon niets tegenkomen. En als je dan zo onderuitgaat, dan kun je nog zo goed in conditie zijn maar eigenlijk herstel je gewoon niet.”

“Misschien was het tegen beter weten in en hoopten we dat hij erdoorheen zou komen, maar misschien zien we nu wel het realistische beeld dat het gewoon niet kon. Of het verstandig is om te stoppen? Laten we eerst dit weekend afwachten en even kijken hoe Primož er zelf mentaal bij zit. Daar zullen de mensen die erover gaan en Primož zelf vooral mee bezig zijn”, zei Kruijswijk verder.

Vingegaard

De Nederlander zelf had het ook niet heel makkelijk, vertelde hij. “Maar ik zat er gewoon nog goed bij met Jonas Vingegaard. Hopelijk kunnen we die een beetje van voren houden. Die rijdt echt heel goed. Het is zijn eerste Tour en hij heeft dit jaar al heel veel goede dingen laten zien. Alleen kunnen we die jongen niet in een keer tot klassementsrenner voor de Tour bombarderen. We gaan gewoon kijken hoe ver hij komt en dan zien we het wel.”