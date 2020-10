Steven Kruijswijk over podiumkansen in Giro: “Dat is ook een vraag voor mij” donderdag 1 oktober 2020 om 10:49

Steven Kruijswijk stelt zich vragen bij zijn podiumkansen in de aankomende Giro d’Italia. De kopman van Jumbo-Visma heeft dit jaar, mede door een blessure, nog maar zeven wedstrijddagen achter de rug. “Dat is de enige vraag die ik zelf ook nog heb”, zegt Kruijswijk op een vraag naar zijn ambities voor het eindpodium in Milaan. “Ik heb veel getraind dit jaar, maar niet zoveel gekoerst.”

“Ik zal na het eerste weekend weten hoeveel kans ik maak op het podium, want we hebben op de derde dag al de finish op de Etna. Dus na Sicilië weten we hoe goed ik echt ben”, geeft Kruijswijk aan. De Brabander koos voor de Giro nadat hij bij een valpartij in de Dauphiné een breukje in de schouder opliep. Zijn hoofddoel, de Tour de France, moest hij daardoor missen.

“De Giro stond niet op de planning, maar hebben we wel als nieuw doel gekozen”, legt hij uit. “Ik ben fit genoeg om te starten en heb een goede voorbereiding gedraaid. Ik hoop in topvorm te zijn en ben heel gemotiveerd om er iets van de maken. Ik heb heel wat herinneringen aan de Giro, goede en slechte, maar dit jaar wil ik voor een goed resultaat gaan.”

‘Zwaarste slotweek die ik ooit heb gezien’

Kruijswijk heeft het parcours van de aankomende Giro bestudeerd van afstand. “Er was alleen niet genoeg tijd meer om de bergetappes en de tijdritten te verkennen. Ik ken sommige klimmen nog wel, die zijn heel lastig”, weet hij. “En ik kijk vooral uit naar de laatste week. Dat is de zwaarste slotweek in een grote ronde die ik ooit heb gezien.”

Van de editie van 2016, het jaar van de veelbesproken sneeuwmuur, heeft Kruijswijk veel geleerd. “Dat heb ik achter mij gelaten”, stelt hij. “Ik kon dat jaar de leiderstrui dragen, de trui verdedigen en strijden voor de winst. De laatste jaren heb laten zien dat ik nog steeds voor een podium kan strijden, zoals vorig jaar in de Tour. Ik krijg door de jaren steeds meer ervaring en ik hoop dit jaar weer het roze te kunnen dragen.”

Tactiek

Jumbo-Visma zal in de Giro niet de tactiek hanteren die de ploeg in de Tour de France liet zien. “We zullen niet zo agressief rijden, want we hebben een heel andere ploeg hier. Een selectie met iets minder ervaring en een paar jonge renners die hun eerste grote ronde rijden”, zegt Kruijswijk. “We zullen het rustiger aan doen in het begin, en niet als de favoriet rijden zoals in de Tour. We moeten realistisch zijn over onze doelen en onze ploeg.”

Giro 2020: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement