Steven Kruijswijk na tijdsverlies: “Er komen nog genoeg kansen voor ons aan” zaterdag 3 oktober 2020 om 18:16

Voor Steven Kruijswijk verliep de openingstijdrit van de Giro 2020 niet zoals gehoopt. De kopman van Team Jumbo-Visma was een van de renners die de dupe werd van de gedraaide wind en staat daardoor al na één dag op achterstand ten opzichte van zijn concurrenten.

“De richting van de wind was heel anders dan tijdens de verkenning”, kijkt hij terug op de site van zijn ploeg. “Het was echt werken om de juiste snelheid te halen. Ik finish in de buurt van veel andere klassementsmannen. Ik had er dus niet als enige mee te maken. Het is zonde dat ik veel tijd heb verloren op met name Geraint Thomas, maar er komen nog genoeg kansen voor ons aan. We weten wat ons nu te doen staat.”

De ploeg had er vooraf juist bewust voor gekozen om Kruijswijk laat te laten starten. “We wisten dat de hevige rukwinden later in de middag zouden afnemen”, legt ploegleider Addy Engels uit. “Achteraf is het de verkeerde keuze geweest. Dat de wind nog zó zou draaien, was niet verwacht.” De ploeg gaat echter niet bij de pakken neerzitten. “Steven reed een degelijke tijdrit. Er is geen man overboord”, oordeelt Engels.