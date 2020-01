‘Steven Kruijswijk kampt met lichte knieklachten en past voor trainingskamp’ donderdag 16 januari 2020 om 19:33

Jumbo-Visma is deze week in Alicante voor het eerste gezamenlijke trainingskamp van 2020, maar Steven Kruijswijk is de grote afwezige. De ervaren ronderenner kampt volgens de NOS met lichte knieklachten en blijft achter in zijn woonplaats Monaco.

Jumbo-Visma maakt zich echter geen zorgen over de 32-jarige Kruijswijk, aangezien de Nederlander alweer voorzichtig aan het trainen is. Het volgende trainingskamp van Kruijswijk – over één maand op het Spaanse eiland – Tenerife – komt volgens de NOS niet in gevaar.

De nummer drie van de voorbije Ronde van Frankrijk kon eerder al een tijdje niet voluit trainen na een zware valpartij in de Vuelta a España. Kruijswijk liep daarbij een vervelende knieblessure op. Hij reed sinds de Ronde van Spanje slechts één wedstrijd uit met de Japan Cup.

De Brabander begint zijn seizoen normaal gesproken pas in Parijs-Nice, gevolgd door een hoogtestage, het Critérium du Dauphiné, een nieuwe hoogtestage, de Tour de France en de Vuelta a España.