Steven Kruijswijk is er bijna na lang herstel: “Heel blij als ik waardevol kan zijn voor Vingegaard”

Interview

Steven Kruijswijk maakte afgelopen week zijn rentree in het peloton na een absentie van 222 dagen. In de vijftiende etappe van de meest recente Tour de France, die uiteindelijk gewonnen werd door Jonas Vingegaard, viel hij uit met meerdere botbreuken. In O Gran Camiño speldde hij weer een rugnummer op. “Het is prettig om weer in koers te zitten”, vertelt hij in een interview met WielerFlits.

Een sleutelbeenbreuk, ontwrichte schouder en een gebroken schouderblad. Dat was de schade na zijn crash in de Tour, op een moment dat Jumbo-Visma met Vingegaard in de gele trui stond. Kruijswijk miste daardoor de slotweek, maar heeft dat inmiddels verwerkt. “Daar heb ik tijd genoeg voor gehad natuurlijk”, zegt hij.

“Ik heb veel tijd thuis gezeten en moeten revalideren. Dan kun je veel dingen verwerken. Dat is gewoon een heel vervelende periode, alleen je moet wel vooruitkijken. Dus dat heb ik ook gedaan”, aldus Kruijswijk, voor wie het herstel moeizaam verliep. “Ik heb toch wel lange tijd moeten herstellen van die breuken en ik heb best wel veel revalidatie moeten doen, voordat mijn schouder weer 100% was. Het is nog steeds niet op en top, maar ik kan er in ieder geval mee koersen.”

‘Jonas is een leider met behoorlijk meer zelfvertrouwen’

“De voorbereiding is verlopen zoals elke andere winter. Ik heb een goede basis neergelegd en de planning met de ploeg gemaakt richting voornamelijk deze zomer”, zegt hij. Die planning begon dus in O Gran Camiño, waar hij aan het einde van de voorlaatste rit afstapte. Vingegaard won uiteindelijk alle etappes en het eindklassement, en zal vaker steun krijgen van Kruijswijk dit jaar.

“Normaal ga ik Parijs-Nice rijden, de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Romandië, het Critérium du Dauphiné en de Tour. Veel etappekoersen, maar een beetje het programma dat ik gewend ben”, kondigt de Nederlander aan.

Toen Kruijswijk uitviel in de Tour, was Vingegaard nog een niet-Tourwinnaar. Nu is de 26-jarige Deen dat wel. Volgens de Brabander, die al sinds 2010 voor de ploeg uitkomt, is Vingegaard wel iets veranderd. “Hij is een leider van de ploeg en hij heeft die rol heel snel opgepakt het afgelopen jaar. Hij gaat met vertrouwen naar dit soort koersen en hij weet dat hij koersen kan winnen.”

“Hij stuurt de ploeg goed aan, maar voor de rest is hij dezelfde Jonas als hij was. Maar wel met behoorlijk wat meer zelfvertrouwen. Dat is alleen maar goed”, vindt hij.



Voldoening

Uit het programma van Kruijswijk is op te maken dat hij vooral in dienst zal rijden. Eind vorig jaar sprak hij nog ook zelf ambities te hebben in bijvoorbeeld de Giro of de Tour. “De ambities van de ploeg staan voorop, dat weet ik ook. Maar als zich een keer kans voordoet waar ik wel iets van mezelf kan laten zien, zal ik het doen”, aldus Kruijswijk.

“Maar als ik een Tour kan rijden zoals ik aan het doen was vorig jaar, ik had toen een heel goed niveau in de aanloop, dan haal ik daar heel veel voldoening uit. Als ik van waarde kan zijn voor Jonas. Dat is het streven ook dit jaar, dat ik van belangrijke waarde kan zijn in het verdedigen van zijn titel in de Tour.”

Wedstrijdprogramma Steven KRUIJSWIJK