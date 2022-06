Steven Kruijswijk: “Ik kijk vooral uit naar de rit naar Alpe d’Huez”

Steven Kruijswijk mag zich opmaken voor zijn zevende Tour de France. In de ploeg van Jumbo-Visma moet de Nederlander, in 2019 derde in het eindklassement, kopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard bergop zo goed mogelijk bijstaan. Tevens wil hij zijn steentje bijdragen in de jacht van Wout van Aert op de groene trui.

Kruijswijk laat op de website van zijn ploeg weten uit te kijken naar de Tour de France. “Elke Tour-deelname is heel speciaal. Ik heb veel zin om met deze ploeg de Ronde van Frankrijk te rijden”, vertelt de 35-jarige renner. Hij maakt deel uit van de acht renners tellende ploeg van Jumbo-Visma die vandaag is bekendgemaakt. Behalve Kruijswijk en de kopmannen Roglič, Vingegaard en Van Aert, zijn ook Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck erbij.

Zijn takenpakket voor de Tour de France heeft Kruijswijk intussen meegekregen. “Ik wil een grote bijdrage leveren aan de ambities van de ploeg om voor de gele en de groene trui te gaan. Ik hoop dan vooral in de tweede en derde week mijn steentje bij te dragen. Dan gaat het echt bergop en zal ik Primož en Jonas zo goed mogelijk proberen bijstaan.”

De Nederlander kijkt vooral uit naar de ritten waarin langere cols zitten. “En dan vooral de rit naar Alpe d’Huez. Dat is echt een mythische berg. Ik heb er mooie en minder mooie herinneringen aan. Maar het is altijd een bijzonder moment als je een klim oprijdt waar zoveel mensen aan de kant staan. Zeker als je wat vooraan in de wedstrijd zit.”