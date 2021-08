Steven Kruijswijk: “Het was niet de intentie om mee te zijn, maar ik kreeg een kans”

Steven Kruijswijk kreeg vandaag de vrijheid om op jacht te gaan naar de ritzege, maar kwam eigenlijk nooit in aanmerking voor de overwinning. De Nederlander probeerde nog wel naar de eerder ontsnapte Rafal Majka te rijden, maar de Pool bleek sterk genoeg om een solo van goed negentig kilometer af te ronden.

Na afloop van de etappe stond Kruijswijk Eurosport te woord. “Het was niet de intentie om mee te zijn, maar we wilden als ploeg wel iemand mee hebben in een grote vluchtgroep. Het was een krankzinnige etappe, er werd volle bak aangevallen. Toen we op de eerste klim zaten, kon ik meesluipen in de vlucht. Rafal reed op dat moment echter al op kop”, blikt de renner van Jumbo-Visma terug.

“Ik kon alleen maar hopen op een slecht moment van Majka”

In de achtervolgende groep keek men vooral naar elkaar. “Er was geen cohesie in de groep en dus besloot ik op de voorlaatste klim alles te geven, in de hoop het gat te dichten. Majka heeft vandaag echter laten zien dat hij het op een dergelijke manier kan afmaken. De enige manier om nog iets te proberen, was om uit de achtervolgende groep te springen. Ik kwam aanvankelijk nog wel wat dichter, maar ik kon alleen maar hopen op een slecht moment van Majka.”

De Pool kende echter geen minder moment en dus moest Kruijswijk genoegen nemen met een tweede plaats. “Ik kreeg vandaag de kans, maar het was uiteindelijk niet goed genoeg. Dat is persoonlijk wel jammer”, is zijn conclusie na een lange dag op de fiets.