Steven Kruijswijk: "Er gaat zondag zeker gekoerst worden" zaterdag 10 oktober 2020

Steven Kruijswijk is de overgangsrit naar Vieste goed doorgekomen. De kopman van Team Jumbo-Visma staat na de achtste etappe nog steeds op een achtste plek in het algemeen klassement. De Brabantse klimmer kijkt met vertrouwen uit naar de zware bergrit van zondag.

Kruijswijk geeft op de site van zijn ploeg aan dat het vandaag de prioriteit had om de rit schadevrij door te komen. “We wisten dat het een rustige dag zou worden, maar toch moet je altijd blijven opletten. Het doel was om veilig over de streep te komen en energie te sparen voor morgen. Dat is gelukt.”

De klimmer verwacht zondag een slopende bergrit. “Het is ook de dag voor de rustdag, dus er gaat zeker gekoerst worden”, voorspelt hij. “Er is voor ons zeker wat mogelijk. Het parcours leent zich om te koersen en voor aanvallen. Ik zit lekker in mijn vel, dus we gaan zien wat we kunnen doen.”