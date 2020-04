Steven Kruijswijk: “De ploeg heeft geanalyseerd waar we INEOS kunnen pakken” vrijdag 24 april 2020 om 10:42

Mocht het dit jaar tot een Tour de France komen, dan ligt er voor Jumbo-Visma de loodzware opgave om het onverslaanbaar geachte Ineos te kloppen. Steven Kruijswijk vertelt in een interview met HLN meer over de voorbereiding van zijn ploeg.

Jumbo-Visma heeft de afgelopen maanden de concurrentie bestudeerd. “De ploeg heeft geanalyseerd hoe zij de Tour hebben gewonnen, hoe zij presteren en waar wij hen eventueel kunnen pakken. In het voetbal analyseren ze ook tegenstanders, dat doen wij ook. De focus blijft wel op onszelf liggen en we proberen zo lang mogelijk aan onze eigen tactiek vast te houden”, stelt hij.

De geel-zwarte formatie had al in een vroeg stadium zijn selectie voor de Tour de France op papier. Naast Kruijswijk mogen ook Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Laurens De Plus, Wout van Aert, Robert Gesink, Sepp Kuss en Tony Martin eventueel naar Frankrijk afreizen. “Die namen blijven op papier staan. Het is vanop onze eerste trainingskampen besloten om met deze ploeg te gaan. We hebben als ploeg het doel de Tour te winnen. Dit is de sterkste ploeg die we kunnen opstellen.”, aldus Kruijswijk.

Drie kopmannen

Bang voor problemen met drie kapiteins op één schip is hij niet. “We zijn alle drie ambitieus. Uiteindelijk is het doel de Tour te winnen als ploeg. Als we het geel te pakken krijgen, maakt het niet uit wie het van ons is. We moeten elkaar helpen. Als we dat goed op orde hebben, hebben we een goede kans om de Tour te winnen.”

De ploeg heeft maar één doel. “We hebben best wel wat meetings gehad met elkaar over hoe we het wel en niet willen zien”, let hij uit. “Als Primoz de beste is, dan is hij de beste en dan zou hij dat ook zijn in een andere ploeg. Ik zal dus rijden voor hem als hij het geel heeft of voor Tom als hij het geel zou claimen. Omgekeerd hoop ik dat zij dat ook voor mij zullen doen. De koers zal het wel uitwijzen. Dan moeten we het samen gaan doen”, aldus Kruijswijk.

Liever geen Tour van twee weken

Of het daadwerkelijk ook tot een Tour de France komt dit jaar, valt nog af te wachten. Kruijswijk is er in ieder geval geen voorstander van om de Tour in te korten naar twee weken. “De Ronde van Vlaanderen ga je toch ook geen 180 kilometer maken”, stelt hij. “De uitputtingsslag hoort erbij. Dat is in de Tour net zo. Je moet drie weken lang fit en gefocust zijn en presteren. Dat is al honderd jaar zo. Het zou in mijn ogen heel erg jammer zijn indien ze dat gaan veranderen. Je krijgt dan een heel andere wedstrijd, maar een heel andere aanpak vereist.”