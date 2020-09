Steven de Jongh: “Dat Bauke Mollema wegvalt, is klote” vrijdag 11 september 2020 om 19:00

Steven de Jongh bevestigde na afloop van de dertiende etappe dat de polsbreuk van Bauke Mollema geopereerd moet worden. De ploegleider van Trek-Segafredo zag de Nederlandse kopman uitvallen na een ‘heel knullige’ valpartij. “De breuk is vrij gecompliceerd, dus hij wordt vanavond nog geopereerd”, zegt De Jongh tegen de NOS.

“Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik zal niet zeggen wat Bauke zei. Hij was niet erg blij”, aldus de ploegleider. “Dit is een heel groot verlies. Bauke was naast Richie Porte een van onze kopmannen, zij waren een mooie twee-eenheid in de bergen. Als er dan een van wegvalt, is dat klote. Als Bauke zegt dat hij goed is, kan je altijd op hem rekenen. Daarom is dit hartstikke zonde.”

‘Porte is mentaal in een goede staat’

De enige overgebleven kopman, Richie Porte, reed in de finale ijzersterk. De Australiër was na Primoz Roglic en Tadej Pogacar de derde klassementsrenner op Puy Mary. “We hebben niet alles goed kunnen volgen, maar wat we zagen was veelbelovend”, zegt De Jongh daarover. “Hij verliest maar weinig tijd op Roglic en Pogacar en pakt tijd terug op andere mannen.”

“Richie is mentaal in een goede staat. We moeten geconcentreerd blijven en uit de problemen blijven, dat blijkt vandaag maar weer”, geeft De Jongh aan. Porte staat in het klassement nu negende op 2.06 minuut van de gele trui.