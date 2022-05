Sterke Pauliena Rooijakkers zegeviert in Durango-Durango

Pauliena Rooijakkers heeft de Durango-Durango Emakumeen Saria op haar naam geschreven. In de Baskische eendagskoers kwam de Nederlandse van Canyon-SRAM, die al tweemaal in de top tien was geëindigd in deze wedstrijd, solo over de finish. Ze volgde op de erelijst haar landgenote Anna van der Breggen op.

Rooijakkers maakte aanvankelijk deel uit van een kopgroep met vijf vrouwen, die op 20 kilometer van de finish, op de beklimming van de Alto de Goiuria, was ontstaan. Ze raakte voorop met haar ploeggenote Soraya Paladin, Niamh Fisher-Black (Team SD Worx), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) en Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB). Canyon-SRAM zat als enige ploeg met twee vrouwen van voren, waarbij Paladin het vuile werk opknapte.

Toen Paladin met nog vijftien kilometer te gaan opzij stuurde, viel Rooijakkers aan. Ze reed eerst Ludwig eraf en daarna moest ook Ewers lossen. Fisher-Black kon nog even volgen, maar moest uiteindelijk ook inbinden. De 29-jarige Nederlandse moest nog acht kilometer solo overbruggen, maar raakte daarin niet meer in de problemen en aan het eind van de 113 kilometer zware koers mocht ze het zegegebaar maken.

Rooijakkers is in haar eerste jaar bij Canyon-SRAM bezig aan een sterk seizoen. In het klassieke voorjaar was ze onder meer vijfde in de Volta Limburg Classic, zesde in de Brabantse Pijl en elfde in zowel de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Daarna eindigde ze tiende in het klassement van het Festival Elsy Jacobs en tweede in de Itzulia Women. Het was haar eerste overwinning sinds de Tour de l’Ardèche 2017, toen ze de zevende etappe achter haar naam zette.