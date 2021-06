Sterke en slimme Amialiusik zegeviert in Lotto Belgium Tour, Wiebes aan kop

Alena Amialiusik heeft de tweede rit-in-lijn van de Lotto Belgium Tour winnend afgesloten. De Wit-Russische van Canyon-SRAM profiteerde in de finale optimaal van het gepoker in een elitegroepje en kwam solo over de streep. Lorena Wiebes mag zich met nog één etappe te gaan de nieuwe leidster noemen.

Na de proloogzege van Ellen van Dijk en de ritwinst van Lorena Wiebes in de eerste rit-in-lijn ging de Lotto Belgium Tour voor vrouwen vandaag verder met een heuveletappe rond Galmaarden. De rensters moesten een grote omloop van 27,5 kilometer vijf keer afleggen, met telkens de Congoberg en de Steenhoutberg als heuvels en verder nog twee kasseienstroken van in totaal ruim drie kilometer.

Van Dijk en D’hoore trekken ten aanval, pechduivel koerst mee

Met nog ongeveer zestig kilometer op de koersteller reden leidster Jolien d’Hoore, proloogwinnares Ellen van Dijk en Alice Barnes op een lastige strook weg uit het peloton. Deze drie rensters reden in een mum van tijd naar de eenzame vluchter Rotem Gafinovitz, terwijl het peloton in de achtervolging moest op de, op het oog, sterkste renners in koers.

Niet veel later kreeg D’hoore af te rekenen met een lekke band, waardoor de sprintster van SD Worx weer werd opgeslokt door het peloton. Vooraan moesten Van Dijk en Barnes de krachten zien te verenigen, om zo uit de greep te blijven van de grote achtervolgende groep. Maar alsof de duvel ermee speelde, was Van Dijk de volgende renster met mechanische pech.

Koers spat opnieuw uiteen, D’hoore in de problemen

Barnes moest plots in haar eentje een jagend peloton achter zich zien te houden, maar dit bleek te hoog gegrepen voor de 25-jarige renster van Canyon-SRAM. Met nog achttien kilometer te gaan werd de dappere Barnes tot de orde geroepen en leek een nieuwe groepssprint opeens weer een zeer realistisch scenario. Zeker gezien de aanwezigheid van Lorena Wiebes in de voorste groep.

In de laatste ronde ging Van Dijk, na een eerdere aanval van Hannah Ludwig, opnieuw op de pedalen staan en dit keer was D’hoore niet bij machte om te volgen. De leidster in de wedstrijd moest lijdzaam toezien hoe Van Dijk, Wiebes, Lotte Kopecky, Alena Amialiusik en Lourdes Oyarbide steeds verder wegreden. De vijf koploopsters werken behoorlijk goed samen en zo werd het verschil alsmaar groter.

Amialiusik ‘profiteert’ van gepoker tussen de favorieten

Met nog goed zeven kilometer te gaan was het verschil tussen de voorste en achtervolgende groep opgelopen tot meer dan een halve minuut en dus kon het gepoker om de ritzege beginnen. Wiebes, op papier de snelste sprinter, probeerde het in de laatste kilometers nog even met een verrassingsaanval. De renster van Team DSM kreeg echter niet de ruimte, in tegenstelling tot Amialiusik.

De Wit-Russische demarreerde aan de rechterkant van de weg en wist vervolgens optimaal te profiteren van het geloer tussen Wiebes, Kopecky en Van Dijk. De voor Canyon-SRAM uitkomende Amialiusik keek niet meer achterom en bleef uiteindelijk uit de greep van de achtervolgsters. Wiebes kwam in de laatste stijgende meters nog wel opzetten, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, voor Kopecky en Van Dijk.

Wiebes is met nog één etappe te gaan wel de nieuwe leidster in de Lotto Belgium Tour. Morgen valt de beslissing in de slotrit van en naar Geraardsbergen. Onderweg krijgen de rensters meerdere keren de Bosberg en de legendarische Muur van Geraardsbergen voorgeschoteld. De finishstreep ligt ook nog eens op de iconische Muur.