Ster van Zwolle in maart niet haalbaar, wil naar najaar 2021

De Ster is nog ver. Dit keer is het echt zo, want de Ster van Zwolle zal op 6 maart niet doorgaan. Dat heeft organisator Jan van Ommen laten weten aan CyclingOnline. Hij gaat op zoek naar een nieuwe datum in het najaar voor de Ster van Zwolle.

De Ster van Zwolle is als UCI 1.2-koers onderdeel van de Holland Cup. Het is traditioneel de opener van het Nederlandse wegseizoen, maar dit jaar dus niet. Wanneer de koers door Overijssel wel georganiseerd kan worden, is nog niet bekend.

Vorige week liet ook de Dorpenomloop Rucphen (UCI 1.2) al weten niet te kunnen organiseren op de oorspronkelijke datum van 14 maart. Ook de Brabantse wedstrijd zoekt naar een nieuwe plek op de kalender.

David Dekker, sinds dit jaar prof bij Jumbo-Visma, was vorig jaar de beste in Zwolle én Rucphen. Niet veel later ging Nederland in lockdown vanwege de coronapandemie en werden weinig wedstrijden meer verreden.