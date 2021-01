Dorpenomloop Rucphen tot nader order uitgesteld

De Dorpenomloop Rucphen gaat op de geplande datum van zondag 14 maart niet door. Voor de organisatie bleek die dag, als gevolg van de ontwikkelingen rond het coronavirus, geen haalbare kaart. Gekeken wordt naar een alternatieve datum in het voorjaar.

De organisatie van de Dorpenomloop Rucphen moest deze week concluderen dat het onmogelijk is om op 14 maart op verantwoorde wijze de .2-wedstrijd te organiseren, laat zij weten. “Met pijn in het hart, maar met volle verantwoordelijkheid, heeft de organisatie na de verlenging van de lockdown deze beslissing genomen. We achten het niet verantwoord, gegeven de ontwikkelingen rond de coronapandemie, om de wedstrijd op de geplande datum te laten plaatsvinden.”

Mocht er de komende maanden verbetering ontstaan in de ontwikkeling van de coronapandemie, wordt door de organisatie op dit moment niet volledig uitgesloten dat de koers wordt verplaatst naar een alternatieve datum in het voorjaar. “Men zal alle voorbereiding voortzetten om de koers naar een latere datum te verplaatsen, maar de haalbaarheid in relatie tot de coronapandemie wordt als zeer klein ingeschat.”

Afgelopen jaar legde David Dekker beslag op de overwinning in de Dorpenomloop Rucphen. De renner van – toen nog – SEG Racing Academy won met overtuiging de massasprint, vóór Brenton Jones en Matthew Bostock.