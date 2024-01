woensdag 31 januari 2024 om 18:02

Ster van Bessèges krijgt toestemming om donderdag van start te gaan

De Ster van Bessèges kan donderdag van start gaan. Dat hebben de lokale autoriteiten bevestigd aan de organisatie van de Franse rittenkoers. De eerste etappe van woensdag werd nog afgelast wegens boerenprotesten.

De organisatie van de Zuid-Franse ronde was genoodzaakt de openingsrit te annuleren. De politie in het departement Gard had niet genoeg capaciteit om de wielerkoers te begeleiden omdat er een grootschalig protest door boeren was aangekondigd. “De boeren waren er niet op uit om de wedstrijd te blokkeren of te voorkomen dat we zouden vertrekken. Het was de prefectuur die besloot geen enkel risico te nemen”, legde de organisatie uit.

Nu heeft de Ster van Bessèges van het bestuur van departement Gard toestemming gekregen om donderdag de koers wel door te laten gaan, meldt DirectVélo. Als alles goed gaat, staan er op die manier nog vier etappes op het programma in Zuid-Frankrijk.

Donderdag trekt het peloton naar Rousson. Na de start in Marguerittes gaat het over geaccidenteerde wegen naar de langste beklimming van de dag. De Col de la Baraque (13,2 km aan 3,6%) is een echte loper en de top situeert zich op goed zestig kilometer van de aankomst. Daarna volgen nog de Côte du Pradel (3,1 km aan 5,8%) en een zeer pittige laatste kilometer (900 meter aan 9,2%) om mee af te ronden.