Koen Middendorp • dinsdag 30 januari 2024 om 16:21 dinsdag 30 januari 2024 om 16:21

Ster van Bessèges rekent ook dit jaar weer op heel wat interessante namen

Woensdag begint in Bellegarde de 54ste editie van de Ster van Bessèges (2.1). In deze Franse rittenkoers staan geen echte cols op het programma, maar door de talrijke heuvels en de soms gure weersomstandigheden is het vaak wel een slopende koers. Wat mag je verwachten? WielerFlits blikt vooruit.

Even een korte geschiedenisles: De Ster van Bessèges heeft zijn bestaan te danken aan de Franse ondernemer Roland Fangille, die er in 1971 voor zorgde dat de rittenkoers het levenslicht zag. De ondernemer, die eigenlijk uit het noordwesten van Frankrijk kwam, runde sinds de jaren zestig een meubelbedrijf in Bessèges, waardoor hij verliefd werd op het departement de Gard en besloot dat er een wielerwedstrijd moest komen.

Fangille zag in de vijftig edities die volgden de Ster van Bessèges uitgroeien tot een gevestigde voorbereidingskoers voor (Franse) wielrenners. De laatste drie edities maakte hij helaas niet meer mee, omdat hij eind 2020 overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Ook de naam van een andere Fransman keert steeds maar weer terug als het gaat over de Ster van Bessèges. Namelijk die van Raymond Poulidor.

De Franse publiekslieveling was een goede vriend van Fangille, reed de eerste editie en keerde jaarlijks terug als gast naar de wielerkoers. Sinds 2020 – het jaar na zijn overlijden – wordt de Souvenir Raymond Poulidor uitgereikt aan de winnaar van de derde etappe.

Op de erelijst van de koers door de Gard zien we voornamelijk Fransen, met winnaars als Benjamin Thomas, Lilian Calmejane, Benoît Cosnefroy, Jonathan Hivert en Jérôme Coppel in de afgelopen jaren. Toch moet ook gezegd worden dat Nederlanders en Belgen hier vroeg in het seizoen het over het algemeen goed doen.

Niet minder dan elf keer ging er een Belg met de eindzege aan de haal in de Ster van Bessèges. Jo Planckaert is met twee eindzeges zelfs mede-recordhouder, samen met Coppel en Jean-Luc Molineris. Ook onder meer Nick Nuyens, Niko Eeckhout en Eddy en Willy Planckaert wonnen deze koers. Jan Raas, Cees Priem, Bert Oosterbosch, Adrie van der Poel, Frans Maassen, Ad Wijnands en Jean-Paul van Poppel zijn de winnaars aan Nederlandse kant.

Laatste tien winnaars Ster van Bessèges

2023: Neilson Powless

2022: Benjamin Thomas

2021: Tim Wellens

2020: Benoît Cosnefroy

2019: Christophe Laporte

2018: Tony Gallopin

2017: Lilian Calmejane

2016: Jérôme Coppel

2015: Bob Jungels

2014: Tobias Ludvigsson

Parcours

De 54e uitgave van de Ster van Bessèges begint – net als de voorbije elf edities – in Bellegarde. Ook de finish van de openingsetappe ligt in deze stad, zo’n twintig kilometer van Nîmes. De rit is net iets meer dan 160 kilometer lang en voert over relatief vlakke wegen, al is de finale wel zeer pittig. De finish is namelijk gelegen op een kort maar lastig klimmetje van goed 800 meter aan 7%.

Ook in de tweede rit naar Rousson is het klimmen geblazen. Na de start in Marguerittes gaat het over geaccidenteerde wegen naar de langste beklimming van de dag. De Col de la Baraque (13,2 km aan 3,6%) is een echte loper en de top situeert zich op goed zestig kilometer van de aankomst. Daarna volgen nog de Côte du Pradel (3,1 km aan 5,8%) en een zeer pittige laatste kilometer (900 meter aan 9,2%) om mee af te ronden.

De sprinters komen er maar bekaaid vanaf in deze Ster van Bessèges, want ook de derde etappe is zeker niet geschikt voor de rappe mannen. In de koninginnenrit trekken de renners over de Col de Trélis (2,9 km aan 6,3%), Côte de Long (10 km aan 3,2%), Col de Portes (6,7 km aan 3,6%) en liefst drie keer de Col des Brousses (2,4 km aan 5,1%). Na de derde en laatste passage over deze klim, volgen er nog twaalf vlakkere kilometers.









Krijgen we op dag vier dan eindelijk een traditionele massasprint? Zeker niet, aangezien de renners zich dan mogen opmaken voor een zeer pittige rit in en rond Méjannes-le-Clap. De finale zal misschien al losbarsten op het lokale circuit dat twee keer moet worden afgelegd, met de Côte de Méjannes-le-Clap (7,3 km aan 3%) als scherprechter. En anders zal het gebeuren op de slotklim van 4,4 km aan bijna 5%.

De definitieve beslissing zal vallen in de inmiddels traditionele slottijdrit van net iets meer dan tien kilometer in en rond Alès. Het is een chrono met twee gezichten. De eerste kilometers zijn nog zo goed als vlak, maar eindigen doen de renners na een klimmetje van 2,6 kilometer aan 5,8% richting het heiligdom van Notre-Dame des Mines-Ermitage d’Alès.

Rittenschema Ster van Bessèges 2024 (31 januari – 4 februari)

31/01 – Etappe 1: Bellegarde – Bellegarde (160,6 km)

01/02 – Etappe 2: Marguerittes – Rousson (163,6 km)

02/02 – Etappe 3: Bessèges – Bessèges (161,1 km)

03/02 – Etappe 4: Méjannes-le-Clap – Méjannes-le-Clap (158,5 km)

04/02 – Etappe 5: Alès – Alès (10,6 km – tijdrit)

Blikvangers

De organisatie van de Ster van Bessèges kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van zeven WorldTeams, acht ProTeams en vier continentale ploegen. EF Education-EasyPost, Decathlon AG2R La Mondiale, Lidl-Trek, Cofidis, Alpecin-Deceuninck, Groupama-FDJ en Arkéa-B&B Hotels zijn de WorldTeams die woensdag aan de start zullen verschijnen.

Het deelnemersveld oogt bijzonder aantrekkelijk. Voor het algemeen klassement komen er veel renners in aanmerking. Neem nu EF Education-EasyPost. De Amerikaanse formatie brengt Alberto Bettiol, Ben Healy en Simon Carr aan het vertrek. Lidl-Trek heeft met Mads Pedersen misschien wel de grootste naam in de gelederen, maar kan eventueel ook uitpakken met Daan Hoole en Toms Skujiņš.

Verder is het uitkijken naar onder meer Benoît Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale), oud-winnaar Benjamin Thomas (Cofidis), U23-wereldkampioen Axel Laurance (Alpecin-Deceuninck), GP La Marseillaise-winnaar Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Brent Van Moer en Alec Segaert (Lotto Dstny), Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) en Magnus Cort (Uno-X Mobility).

In de eventuele machtssprints is Mads Pedersen misschien wel de kloppen man, al zijn er met Alexander Kristoff en Cort (Uno-X Mobility), Luca Mozzato (Arkéa-B&B Hotels) en Milan Menten (Lotto Dstny) nog wel wat sprintkapers op de kust.

De 54ste Ster van Bessèges is vanaf woensdag dagelijks live te volgen via La Chaine L’Èquipe. De tv-uitzending begint steevast om 14.00 uur.