dinsdag 19 maart 2024 om 18:00

Stem nu op de Wielrenners van de maanden januari en februari 2024

Verkiezing Voor de eerste keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de openingsmaanden van 2024.

De stembussen zijn geopend tot dinsdag 26 maart om 12.00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2024 van eind dit jaar.

Stem hier op jouw favorieten!

Wielrenner van de maand, januari en februari 2024

Olav Kooij (22, wegwielrennen)

Olav Kooij is zijn seizoen goed gestart. Bij zijn seizoendebuut in Spanje haalde de 22-jarige Nederlander van Visma | Lease a Bike direct uit door de Clasica de Almeria te winnen. In zijn eerste rittenkoers van het jaar won Kooij bovendien één etappe in een zeer sterk deelnemersveld. In de vijfde rit van de UAE Tour was de sprinter Tim Merlier te snel af.

Harrie Lavreysen (26, baanwielrennen)

Harrie Lavreysen gaat in 2024 door met waar hij al jaren mee bezig is: winnen. Op het EK in eigen land voegde de Nederlander drie gouden medailles toe aan zijn indrukwekkende arsenaal. De 26-jarige baanwielrenner voltooide na winst op de sprint en teamsprint zijn hattrick door met overmacht de keirin te winnen. Lavreysen sprak na afloop over ‘het spelen met natuurwetten’.

Mathieu van der Poel (29, veldrijden)

Mathieu van der Poel won in de eerste maand van 2024 bijna alle crossen waaraan hij deelnam. In de eerste week van het nieuwe jaar won de inmiddels 29-jarige alleskunner met overmacht de crossen in Baal, Koksijde en Zonhoven, waarna hij met de ploeg vertrok voor een trainingsstage.

Ook na het uitstapje naar Spanje stond er (bijna) geen rem op MVDP. Na een vijfde plek en een botsing met een paal in Benidorm, sloot Van der Poel de maand af met overwinningen in Hamme en in zijn thuiscross in Hoogerheide. In februari sloot de Nederlander zijn crosswinter perfect af met een overtuigende zege op het WK in Tabor. De allrounder heeft nu zes (!) WK-titels veldrijden op zijn indrukwekkende palmares staan.

Wielrenster van de maand, januari en februari 2024

Fem van Empel (21, veldrijden)

Fem van Empel kende een perfecte eerste maand van 2024. De 21-jarige veldrijdster won alle (!) crossen waaraan ze deelnam. Na overwinningen in Baal en Koksijde volgde een korte crosspauze, maar ook na deze onderbreking stond er geen maat op Van Empel. Na een duel met Puck Pieterse won Van Empel de Wereldbeker in Benidorm.

Ook in Hamme en Hoogerheide was de renster van Visma | Lease a Bike tweemaal de sterkste. In februari maakte van Empel haar favorietenrol op het WK in Tsjechië meer dan waar. De Brabantse prolongeerde met overmacht haar wereldtitel.

Puck Pieterse (21, wegwielrennen en veldrijden)

Puck Pieterse werd in januari tweede op zowel het NK veldrijden in Hoogeveen als in de Wereldbeker van Benidorm. In laatstgenoemde wedstrijd trok Pieterse aan het kortste eind na een intense strijd met wereldkampioene Fem van Empel.

Bovendien begon de 21-jarige renster de maand januari met winst de Wereldbeker van Zonhoven. In februari werd de Nederlandse derde op het WK veldrijden in Tabor en reed ze, bij haar debuut, in Omloop Het Nieuwsblad naar een achtste plek.

Marianne Vos (36, wegwielrennen)

Marianne Vos is na haar liesslagaderoperatie in 2023 weer helemaal terug op het hoogste niveau. De 36-jarige renster van Visma | Lease a Bike was tijdens de Ronde van Valencia al tweemaal de één-na-beste van de dag, maar verraste wielerliefhebbers tijdens Omloop Het Nieuwsblad met een spectaculaire overwinning.

De zege in de belangrijke eendagskoers betekende een definitieve voltooiing van haar comeback. In een sprint tussen de koploopsters was de Nederlandse, die de veldritwinter volledig oversloeg, sneller dan wereldkampioene Lotte Kopecky.

Talent van de maand, januari en februari 2024

Leonie Bentveld (19, veldrijden)

Leonie van Bentveld won in januari het wereldbekerklassement voor de beloften. Daarnaast won de pas 19-jarige Friesin het Nederlands Kampioenschap voor beloften in Hoogeveen. In de Wereldbeker van Zonhoven werd de renster knap zevende tussen de wereldtoppers.

In februari werd de 19-jarige veldrijdster derde op het WK bij de beloften en reed ze knap mee tussen de profs in de resterende crossen door meerdere top-5-plekken te behalen.

Tibor Del Grosso (20, veldrijden)

Tibor Del Grosso heeft een grote toekomst voor zich. De 20-jarige veldrijder won in januari twee grote wedstrijden op Nederlandse bodem. Zowel het NK voor beloften als de Wereldbeker van Hoogerheide (U23) waren een prooi voor de renner van Alpecin-Deceuninck.

Met onder andere deze laatstgenoemde zege stelde hij de eindoverwinning van het wereldbekerklassement bij de beloften veilig. Als kers op de taart won het Nederlandse talent ook nog het wereldkampioenschap in Tabor bij de beloften.

Rosita Reijnhout (19, wegwielrennen)

Rosita Reijnhout is pas 19, maar wist in januari al direct een grote overwinning te behalen. De renster van Visma | Lease a Bike won in Geelong de Deakin University Elite Women’s Road Race, een WorldTour-eendagskoers bij de vrouwen die ook wel bekendstaat als de vrouwenversie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Ook werd Reijnhout zesde in het jongerenklassement van de Santos Tour Down Under.

Fem van Empel en Puck Pieterse zouden volgens hun leeftijd nog mee mogen doen om de titel Talent van de maand, maar omdat zij in respectievelijk 2022 en 2023 de titel Talent van het Jaar wonnen (en die prijs mag je maar één keer winnen) mogen zij dit jaar niet meer meedoen om de prijzen in de talentcategorie.

