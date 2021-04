Stem nu op de wielrenners van de maand maart

Voor de derde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën kunnen renners, rensters en talenten genomineerd worden voor hun sportieve prestaties of positieve bijdrage aan de wielersport.

De stembussen zijn een week geopend, tot maandag 12 april 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën nomineren zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar.

Genomineerden Wielrenner van de maand

Dylan van Baarle (28, wegwielrennen)

Na Parijs-Nice begon Dylan van Baarle sterk aan zijn voorjaarsseizoen. Zo koerste hij lekker aanvallend in zowel de E3 Saxo Bank Classic als Gent-Wevelgem, en zagen we hem in die koersen vaak bij de besten. Dit resulteerde in respectievelijk een zevende en achtste plek.

Op de allerlaatste dag van de maand behaalde de 28-jarige Zuid-Hollander misschien wel zijn mooiste overwinning tot nu toe. Op indrukwekkende wijze soleerde hij in Dwars door Vlaanderen naar de zege, nadat hij ruim vijftig kilometer alleen op kop reed. Vandaar dat hij absoluut een nominatie heeft verdiend voor de titel Wielrenner van de maand.

Mathieu van der Poel (26, wegwielrennen)

Mathieu van der Poel is ondertussen geen verrassing meer in de lijst met nominaties voor Wielrenner van de maand, maar de 26-jarige Van der Poel heeft in maart opnieuw laten zien dat hij misschien wel de beste renner ter wereld is. Drie keer kwam ‘Matje’ als eerste over de streep de afgelopen maand. Eerst stond hij op het podium in Siena, nadat hij had afgerekend met wereldkampioen Julian Alaphilippe en oud-Tourwinnaar Egan Bernal in Strade Bianche.

Niet veel later reed hij een ijzersterke Tirreno-Adriatico waarin hij twee ritten won, waarvan de tweede ritzege door veel mensen gezien wordt als zijn knapste actie ooit. In een bijna 80 kilometer lange solo kwam hij als winnaar over de streep in Castelfidardo, voor Tadej Pogačar en Wout van Aert. Ook werd de kopman van Alpecin-Fenix in Tirreno-Adriatico een keer tweede, eindigde hij als vijfde in Milaan-San Remo en derde in de E3 Saxo Bank Classic.

Cees Bol (25, wegwielrennen)

Nieuw in het lijstje genomineerden, maar Cees Bol is iemand die zeker een plek verdiend in deze verkiezing. De sprinter van Team DSM won namelijk begin maart een rit in Parijs-Nice en boekte hiermee in Amilly misschien wel de mooiste overwinning uit zijn carrière tot nu toe.

Dat de Noord-Hollander over een sterke sprint beschikt zagen we al in de Tour van vorig jaar. In Parijs-Nice zette hij zijn ambities kracht bij door een massasprint te winnen in een sterk WorldTour-deelnemersveld, met onder andere Sam Bennett, Mads Pedersen, Michael Matthews en Pascal Ackermann. Daarnaast werd Bol eind maart zevende in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne.

Bauke Mollema (34, wegwielrennen)

In de eerste week van maart reed Bauke Mollema drie koersen: Trofeo Laigueglia, Strade Bianche en GP Industria. In die eerste haalde hij zijn beste resultaat door als winnaar uit de bus te komen. Met bijna veertig seconden voorsprong op Egan Bernal soleerde Mollema naar de zege in Laigueglia.

In Strade Bianche moest de Groninger het doen met een achttiende plaats, maar in de GP Industria & Artigianato herpakte de kopman van Trek-Segafredo zichzelf weer door tweede te worden. Hij werd in de sprint van een favorietengroep verslagen door Mauri Vansevenant.

Genomineerden Wielrenster van de maand

Annemiek van Vleuten (38, wegwielrennen)

Annemiek van Vleuten is iemand die geen introductie meer behoeft. De 38-jarige Europees kampioene reed in maart slechts twee koersen, maar finishte beide wedstrijden in de top-5. In Strade Bianche, haar eerste koers van de maand, werd Van Vleuten vierde. In Siena kwam ze elf seconden na winnares Chantal van den Broek-Blaak over de meet.

Dwars door Vlaanderen stond eind maart op het programma van Van Vleuten en deze semiklassieker wist ze op overtuigende wijze te winnen. In een sprint-á-deux klopte ze medevluchter Katarzyna Niewiadoma, nadat het duo ruim dertig kilometer samen op kop reed. Een prima start voor de kopvrouw van Movistar.

Chantal van den Broek-Blaak (31, wegwielrennen)

De Rotterdamse Chantal Blaak behaalde in maart een van haar mooiste overwinningen. Op de witte grindwegen van Toscane van Strade Bianche reed ze uitmuntend sterk en op de slotklim rekende ze vakkundig af met Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini.

Met Strade Bianche heeft Chantal van den Broek-Blaak een nieuwe klassieker aan haar palmares toegevoegd. Ze had al de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Omloop het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem in de pocket, maar nu prijkt ook l’Eroica op haar erelijst.

Marianne Vos (33, wegwielrennen)

Drievoudig wereldkampioene Marianne Vos opende deze maand haar wegseizoen in Strade Bianche. De Brabantse kwam hier niet verder dan een zevende plek, maar toch had ze vertrouwen gewonnen voor de volgende koersen. Langzaam groeide Vos in de daaropvolgende wedstrijden en dit was terug te zien in haar uitslagen.

Ze werd derde in de GP Oetingen, tweede in Trofeo Alfredo Binda en uiteindelijk was het driemaal scheepsrecht in Gent-Wevelgem. Met een overtuigende sprint won Vos een klassieker en bezorgde ze de piepjonge vrouwenploeg van Jumbo-Visma de eerste zege ooit. Genoeg reden om haar te nomineren voor de verkiezing Wielrenster van de maand.

Ellen van Dijk (34, wegwielrennen)

De 34-jarige Ellen van Dijk moest begin maart genoegen nemen met een tiende plaats in Strade Bianche, maar herpakte zichzelf een paar dagen later al. In de Healthy Ageing Tour liet ze haar ijzersterke tijdritcapaciteiten zien en won ze de tweede etappe in Lauwersoog. Hierdoor pakte ze de leiding in het algemeen klassement.

In de etappe op de VAM-berg moest ze haar voorsprong verdedigen en dat deed ze, ondanks de gure weersomstandigheden, met verve: niet alleen won ze het eindklassement, ook werd ze tweede in het puntenklassement van de Healthy Ageing Tour. In Dwars door Vlaanderen kwam Van Dijk als negende over de finish.

Amy Pieters (29, wegwielrennen)

Amy Pieters kende in de maand maart een sterke start door het puntenklassement van de Healthy Ageing Tour te winnen. Ook in de eendagskoers GP Oetingen, daags nadien, reed ze goed en kwam ze als vijfde over de streep. Drie dagen later werd het harde werk beloond met een zege: op 17 maart won Pieters Nokere Koerse, haar eerste overwinning van 2021.

Verder werd de Haarlemse nog negende in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. En met een tweede plaats in de Omloop van de Westhoek, die ze na een lange aanval cadeau gaf aan ploeggenote Christine Majerus, kan Pieters terugkijken op een aantal mooie resultaten.

Anna van der Breggen (30, wegwielrennen)

Wereldkampioene Anna van der Breggen reed slechts een wedstrijd in maart, maar daarin eindigde ze wel op het podium. In de Strade Bianche kwam ze als derde over de finish, op negen seconden van ploeggenote Chantal van den Broek-Blaak. Ze speelde een hoofdrol door de vlucht van Blaak te verdedigen, waarna ze op de slotklim een derde plek wist veilig te stellen.

Genomineerden Talent van de maand

Marijn van den Berg (21, wegwielrennen)

Marijn van den Berg rijdt anno 2021 voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en was begin maart in Le Samyn te zien. In deze Belgische semiklassieker werd hij tachtigste. Een aantal weken later reed Van den Berg de Sloveense GP Adria Mobil (UCI 1.2). Hier werd de coureur uit De Meern, de jongere broer van prof Lars van den Berg, eerste in de sprint heuvelop en kon hij met de armen in de lucht over de finish in Nove Mesto komen.

Lars Boven (19, wegwielrennen)

Jumbo-Visma-talent Lars Boven wist in maart een UCI-overwinning te boeken, net als Van den Berg. De zoon van ploegleider Jan Boven was in de proloog van de Istrian Spring Trophy (UCI 2.2) in Kroatië de snelste. Het technische parcours langs de kust was slechts één kilometer lang, maar Boven bezorgde Jumbo-Visma Development de zege.

In het klassement kwam Boven er niet aan te pas, maar hij wist wel ploeggenoot Finn Fisher-Black naar de eindzege te helpen. Een week later wist de 19-jarige Boven ook nog elfde te worden in de GP Slovenian Istria.

Lonneke Uneken (21, wegwielrennen)

De piepjonge Lonneke Uneken schreef de derde etappe van de Healthy Ageing Tour op haar naam. Op de VAM-berg reed ze de concurrentie aan gort en met een ruim verschil van 1.14 minuut op de nummer twee sleepte ze haar eerste overwinning bij de grote vrouwen binnen. Dit gaf de Groningse genoeg punten voor de zege in het bergklassement van de Healthy Ageing Tour. Daarnaast werd ze vierde in het eindklassement.

Ook behaalde Uneken, onderdeel van de sterke SD Worx-ploeg, in Le Samyn (14e), Nokere Koerse (13e) en de Omloop van de Westhoek (13e) enkele ereplaatsen.

Amber van der Hulst (21, wegwielrennen)

De eerste too-10-notering van Amber van der Hulst van 2021 zien we begin maart in Le Samyn. Hier reed ze met de sterkste vrouwen uit het peloton mee, zoals Lotte Kopecky en Amy Pieters. De renster van Parkhotel Valkenburg werd er negende.

Kort hierop volgden nog twee top-10-resultaten in de Healthy Ageing Tour, en met een vierde plaats in de Omloop van de Westhoek behaalde ze haar beste resultaat in de afgelopen maand. Genoeg reden dus om haar te nomineren voor Talent van de maand.