Stem nu op de Wielrenners van de maand in april 2023

Verkiezing

Voor de derde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand april 2023.

De stembussen zijn geopend tot donderdag 18 mei, 10:00 uur. De winnaars in de drie categorieën plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023 in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand, april

Mathieu van der Poel (28, wegwielrennen)

In april stond Mathieu van der Poel aan de start van slechts drie eendagskoersen. De alleskunner bouwde dit jaar meer rust in, zodat hij topfit aan de start van zijn omcirkelde koersen kon staan. Een tactiek die bleek te werken. In de Ronde van Vlaanderen hoefde hij enkel één van de andere musketiers voor te laten. Een tweede plek achter Tadej Pogačar was het hoogst haalbare.

In Parijs-Roubaix was het echter wel raak. De kasseienvreter profiteerde van het lekrijden van Wout van Aert en stormde naar de overwinning. Hiermee heeft hij nu drie van de vijf monumenten op zijn palmares staan. Het was zijn vierde monumentale zege in zijn carrière.

Ide Schelling (25, wegwielrennen)

Deze maand boekte Ide Schelling zijn eerste zege van het jaar in het Baskenland. Eerder dit jaar was hij in Spanje al dichtbij met enkele mooie noteringen in de Ronde van Catalonië. In de tweede etappe richting Lietza was het nu raak.

In een heuvelachtige etappe werd het peloton flink uitgedund. Ondanks vele pogingen lukte het niemand om weg te rijden. In de uitgedunde sprint was de renner van BORA-hansgrohe mannen als Matteo Sobrero en David Gaudu voor te blijven. Zijn eerste zege in een rittenkoers.

Tim Marsman (22, wegwielrennen)

De renner van Metec-SOLARWATT liet deze maand zien wat hij in huis heeft. In de Omloop van de Braakman wist hij op de vijfde plek te eindigen. Een knap resultaat, maar dat bleek slechts het begin.

In de Tour du Loir et Cher kwam de Nederlander los. In de eerste etappe klopte hij Callum Macleod en Alekss Krasts in de sprint en sloeg zo een dubbelslag. De leiderstrui voelde kennelijk goed, want tot het einde wist hij deze te behouden. Zo schreef hij voor het eerst een algemeen klassement op zijn naam. Een fijne maand.

Genomineerden Wielrenster van de maand, april

Demi Vollering (26, wegwielrennen)

Zegt de naam eigenlijk al niet genoeg? Demi Vollering domineerde deze maand de staart van het voorjaar. De maand begon met een tweede plaats in zowel de Ronde van Vlaanderen als de Brabantse Pijl. Zeer mooie uitslagen an sich. Toch wist de renster van SD Worx dit op grandioze wijze te overtreffen.

Waar Pogačar moest afhaken, slaagde Demi Vollering wel: een hattrick in het Ardense drieluik. Winst in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zorgden ervoor dat zij de tweede vrouw ooit werd die dit kunststukje kon uitvoeren. In de vijf koersen reed zij deze maand telkens bij de beste twee. Dan was je heel goed.

Lorena Wiebes (24, wegwielrennen)

Als onderdeel van de sterrenformatie van SD Worx, wist Lorena Wiebes deze maand prima noteringen te rijden. Zo stond ze aan de start van de Ronde van Vlaanderen, waar ze een verdienstelijke veertiende plek wist te behalen. Maar ook in de maand april wist Lorena Wiebes weer te winnen. In de Scheldeprijs was het raak. In de sprint wist zij rensters als Charlotte Kool en Chiara Consonni, de zus van, achter zich te houden.

Shirin van Anrooij (21, wegwielrennen)

Waar Van Anrooij vorige maand haar eerste Women’s WorldTour zege boekte, heeft zij deze maand dit geen vervolg kunnen geven. Toch verdient de jonge Nederlandse deze nominatie. In iedere koers die de renster van Trek-Segafredo in de maand april reed, eindigde zij namelijk in de top-20.

Hierbij springen de top-5-noteringen in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race eruit. In de Gold Race mocht de Nederlandse zelfs het podium op. Na een inhaalslag in het slot van de race kwam Van Anrooij als derde over de streep.

Genomineerden Talent van de maand, april

Tijmen Graat (20, wegwielrennen)

Na zijn nominatie in maart heeft Tijmen Graat zijn goede vorm een vervolg kunnen geven in april. In de Italiaanse eendagskoersen liet hij in dienst van het Jumbo-Visma Development Team zijn kwaliteiten weer zien.

In de Giro del Belvedere eindigde Graat op de vierde plek, terwijl zijn ploegmaats ook de eerste en derde plek innamen. De volgende dag was het voor Graat zelf raak in de GP Palio del Recioto. In een sprint-à-deux klopt de Nederlander Giulio Pellizzari van Green Project-Bardiani CSF Faizanè.

Mischa Bredewold (22, wegwielrennen)

De jonge renster van SD Worx kon april niet beter beginnen. Op de eerste dag van april stond de Volta Limburg Classic op het programma. En dat is geen grapje. Het sterrenteam sleepte een een-tweetje binnen, waarvan Bredewold de nummer één was. Ze kwam over de streep met een voorsprong van 1 minuut en 6 seconden op haar ploegmaat Lonneke Uneken.

Ook later in de maand stelde ze niet teleur. In de Brabantse Pijl wist Bredewold knap naar een top-10-notering te fietsen. Ze drukte haar wiel als tiende over de meet. Dit was haar beste notering tot nu toe in de heuvelklassieker. Vorig jaar eindigde ze op de veertiende plek.