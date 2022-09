Stem nu op de wielrenner van de maand augustus 2022

Verkiezing

Voor de zesde keer dit jaar organiseert WielerFlits samen met de Club 48 de verkiezing Wielrenner van de maand. In drie categorieën zijn nominaties uitgereikt voor de beste renners, rensters en talenten van de maand augustus.

De stembussen zijn geopend tot zaterdag 17 september 10.00 uur. De winnaars in de drie categorieën van beide maanden plaatsen zich voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022 in december.

Genomineerden Wielrenner van de maand augustus

Thymen Arensman (22, wegwielrennen)

Thymen Arensman ondertekende in de Ronde van de Toekomst van 2018 (waarin hij op 18-jarige tweede werd achter Tadej Pogačar) zijn adelsbrieven, waarmee hij zijn lot bezegelde. Sindsdien heeft de renner van Team DSM gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Dat resulteerde in augustus in zijn eerste profzege. Hij won namelijk de individuele tijdrit in de Ronde van Polen. Dat was meteen goed voor een tweede plek in deze WorldTour-koers, die gewonnen werd door Ethan Hayer.

Fabio Jakobsen (26, wegwielrennen)

Na een succesvolle Tour de France in juli, heeft Fabio Jakobsen ook in augustus van zich laten horen. En hoe. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step werd in het nieuwe, roze tenue van Nederland namelijk Europees kampioen op de weg in München. Zijn ploeg had controle over de gehele wedstrijd, waarna sprintaantrekker Danny van Poppel zijn kopman perfect afleverde. Jakobsen hoefde zodoende alleen nog maar de vroeg vertrokken Tim Merlier te achterhalen, waarna hij de titel greep.

Teamsprinters (baanwielrennen)

Opvallenderwijs sloegen de grote Nederlandse spurtbommen de individuele sprintonderdelen op het EK baanwielrennen in München over. Dat had deels te maken met de lange voorbereiding op Tokio; de bond gunde haar renners meer rust. Anderzijds kwam het doordat er in Duitsland een 200 meter-baan lag, terwijl het WK later dit jaar op een 250 meter-baan is. Toch deerde dat Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen niet. Het drietal greep met overmacht het goud op de Teamsprint.

Genomineerden Wielrenster van de maand augustus

Anne Terpstra (31, mountainbiken)

In het mountainbiken bleef Anne Terpstra ook in augustus haar hoge niveau etaleren. De 31-jarige renster van Ghost Factory Racing werd vierde in de Shortrace in Mont-Saint-Anne, om twee dagen later haar leidende positie in de Wereldbeker met succes te verdedigen tijdens de Canadese crosscountry-wedstrijd twee dagen later. Op het EK in Duitsland voegde Terpstra daar vervolgens een bronzen medaille aan toe, terwijl ze weer een week later zesde werd op het WK in het Franse Les Gets.

Marianne Vos (35, wegwielrennen)

Ook op de weg scoorden de Nederlandse vrouwen als vanouds. Te beginnen met Marianne Vos. De levende legende op twee wielen begon in de eerste week van augustus met een overwinning in de WorldTour-eendagskoers Vårgårda WestSweden. Die zege moest ze echter inleveren, omdat ze voor een korte tijd met haar onderarmen op haar stuur had geleund en dat mag niet meer. Vos haalde echter haar gram in de gloednieuwe Tour of Scandinavia. In deze WorldTour-koers won ze vier van de zes etappes.

Lorena Wiebes (23, wegwielrennen)

In Vårgårda liep Lorena Wiebes vorige maand tegen een zeldzame nederlaag aan in een sprint. Daarin is ze al heel het jaar quasi-onverslaanbaar. Ze eindigde in de Zweedse koers ‘pas’ als vierde, maar ook de renster van Team DSM zou daarvoor revanche nemen. Net als Fabio Jakobsen bij de mannen, maakte Wiebes haar favorietenrol op het EK meer dan waard. In de straten van München was ze nipt sneller dan wereldkampioene Elisa Balsamo. Daarna won ze ook de eerste twee etappes van de Simac Ladies Tour.

Genomineerden Talent van de maand augustus

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Een van de grootste talenten die we op dit moment hebben, is zonder twijfel Olav Kooij. Het 21-jarige Jachtluipaard van Numansdorp liet ook in augustus weer van zich spreken. Ze beëindigde hij de Ronde van Polen – waar hij eind juli zijn eerste WorldTour-zege van zijn loopbaan pakte – met een tweede plek in de slotrit. In de daaropvolgende Ronde van Denemarken mocht hij wel weer twee keer juichen, door onder meer Jasper Philipsen erop te leggen. Kooij werd er ook tweede in het puntenklassement.

Puck Pieterse (20, mountainbiken)

Net als bij de elite vrouwen, was er tijdens het WK mountainbiken bij de Nederlandse belofte vrouwen ook een medaille te noteren. Daarvoor zorgde de 20-jarige Puck Pieterse uit Amersfoort. Het multitalent van Plantur-Pura veroverde eerder dit jaar in Fayetteville de wereldtitel veldrijden bij de beloften en slaagde daar ook bijna op de mountainbike in. Ze moest echter genoegen nemen met zilver. Pieterse moest haar meerdere erkennen in de nieuwe rijzende ster uit Frankrijk, Line Burquier.

Casper van Uden (21, wegwielrennen)

Per 1 augustus werd Casper van Uden voltijds beroepsrenner bij Team DSM. Toch kwam de 21-jarige sprinter uit Schiedam de afgelopen maand nog uit in een beloftenkoers. Dat was er niet zomaar eentje: de Ronde van de Toekomst. In deze hoog aangeschreven wedstrijd voor beloften won hij met Nederland de openingsploegentijdrit. In de tweede etappe snelde Van Uden ook naar winst in een massasprint. Hij pakte er de groene trui, die hij ook na de laatste rit nog om zijn schouders had.