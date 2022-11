Stem nu op de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2022

Verkiezing

Traditioneel rijkt de Club48 in december de jaarlijkse wielerprijzen uit. Het jaar 2022 heeft zowel op de weg, de baan, de mountainbike, de BMX als in het veldrijden de nodige hoogtepunten opgeleverd voor het Nederlandse wielrennen en de beste renners en rensters maken kans op de titel Wielrenner van het Jaar. Het publiek kan bij WielerFlits stemmen voor hun favoriet!

Het afgelopen jaar organiseerden wij met de Club 48 elke maand de verkiezing Wielrenner van de Maand. Alle maandwinnaars zijn automatisch genomineerd voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar. De nominatiecommissie heeft daar een aantal renners met een wildcard aan toegevoegd, op basis van hun prestaties in 2022.

De winnaars worden op maandag 19 december bekendgemaakt tijdens het Wielergala 2022.

Het publiek – jullie, dus – kan stemmen tot en met vrijdag 9 december.

De prijswinnaars komen voort uit stemmen van oud-profs gebundeld in de Club48, actieve renners en het publiek. In 2021 gingen de prijzen respectievelijk naar Harrie Lavreysen (Wielrenner van het Jaar), Annemiek van Vleuten (Wielrenster van het Jaar) en Mick van Dijke (Renner van de Toekomst).

De kandidaten voor de Renner van het Jaar (Gerrit Schulte Trofee)

Thymen Arensman (22, wegwielrennen)

Thymen Arensman is in 2022 definitief doorgebroken. Hij werd aan het begin van het jaar knap zesde in Tirreno-Adriatico, waarna het rondetalent als derde eindigde na een sterk optreden in de Tour of the Alps. Hij veroverde daar wel het jongerenklassement. In het kielzog van kopman Romain Bardet reed hij vervolgens ook een verdienstelijke Giro d’Italia, waar hij in de slotweek twee keer als tweede eindigde. Zijn tweede vormpiek behaalde hij in het najaar, waar hij in de Ronde van Polen zijn eerste profzege behaalde. Hij werd tweede in het eindklassement van deze WorldTour-rittenkoers, als opmaat naar de Ronde van Spanje.

Daar zou Arensman starten als kopman, waar hij in de slotweek kwam bovendrijven. Dat begon met een zege in de koninginnenrit. Vanuit de vroege vlucht soleerde de jongeling naar een prachtige zege op Sierra Nevada. Hij eindigde in de ronde nog drie keer bij de eerste tien, dat uiteindelijk resulteerde in een zesde plaats in het eindklassement.

Dylan van Baarle (30, wegwielrennen)

Er was een periode in het wielrennen dat Nederlanders in de grootste wedstrijden geen rol van betekenis speelde. Anno 2022 doen we dat wel en winnen we monumenten bij de vleet. Zo ook Dylan van Baarle, die op indrukwekkende wijze naar de zege in Parijs-Roubaix soleerde. Het was een beloning op een ijzersterk voorjaar, waarin de Nederlander van INEOS ook achtste werd in de E3 Saxo Bank Classic en tweede in de Ronde van Vlaanderen. Nadien cijferde hij zich in de Tour de France en de Vuelta a España volledig weg in dienst van zijn ploeg. Tijdens de Tour mocht in hij Mégève heel even dromen van een ritzege.

Koen Bouwman (28, wegwielrennen)

Koen Bouwman beleefde in 2022 zijn beste seizoen van zijn carrière tot nu toe. De 28-jarige klimmer van Jumbo-Visma maakte er het beste van in de Giro d’Italia, nadat de kopmannen van zijn ploeg allemaal waren weggezakt in het klassement. De kleine en explosieve Bouwman wist twee lastige ritten te winnen en verzekerde zichzelf daarmee van het bergklassement in de Giro. In meer dan honderd edities was dat nog nooit een Nederlander gelukt. Kort na de Giro brak hij zijn arm en het duurde tot de Ronde van Slowakije (half september) vooraleer hij weer op niveau was. Hij won er wel meteen weer een etappe.

Dylan Groenewegen (29, wegwielrennen)

Het was een van de verrassendste transfers van de afgelopen winter: Dylan Groenewegen die zijn contract bij Jumbo-Visma verbrak voor BikeExchange-Jayco. Bij de Australiërs kon hij gegarandeerd rekenen op een plek in de Tour de France. Dat betaalde de Amsterdammer meteen terug tijdens de derde etappe van La Grande Boucle. Groenewegen was in het Deense Sønderborg de snelste in de massasprint. In totaal wist hij het afgelopen jaar zeven keer te winnen, waaronder Veenendaal-Veenendaal. Ook in het najaar was hij flink op dreef, met vijf podiumplekken in Belgische en Franse eendagskoersen.

Thymen Arensman - foto: Cor Vos Dylan van Baarle - foto: Cor Vos Koen Bouwman Dylan Groenewegen - foto: Cor Vos

Fabio Jakobsen (26, wegwielrennen)

Na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen knokte Fabio Jakobsen zichzelf terug op het hoogste niveau in 2021. Het afgelopen jaar deed hij daar nog een schepje bovenop. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl begon het jaar goed, met als klap op de vuurpijl de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne en een ritoverwinning in Parijs-Nice. In de Tour de France won ook hij een rit; Jakobsen deed dat in Nyborg. Daar zou het bij blijven. Na de Tour de France kroonde de Gelderlander zich in München ook tot Europees kampioen op de weg en in die trui won hij half september voor het laatst: het Kampioenschap van Vlaanderen.

Harrie Lavreysen (25, baanwielrennen)

De Wielrenner van het Jaar 2021 liet ook het afgelopen seizoen weer serieus van zich horen. De 25-jarige krachtpatser uit Luyksgestel kroonde zich het afgelopen jaar voor de vierde keer in zijn carrière tot wereldkampioen Sprint. Hij voegde daar onlangs in Frankrijk op het WK baanwielrennen ook een regenboogtrui aan toe op de Keirin. Dat was overigens ook niet voor het eerst, want hij was dat al twee keer eerder. Lavreysen maakte zijn legende daarmee alleen nog maar groter. Intussen verzamelde hij al elf wereldtitels.

Bauke Mollema (36, wegwielrennen)

Rittenkaper Bauke Mollema slaagde er dit jaar niet in om een etappe in de grote rondes te winnen, al was hij er in de Giro d’Italia een paar keer dichtbij. Wel ontpopte de ervaren Groninger van Trek-Segafredo zich tot een ware tijdritspecialist. Nadat hij al het gehele seizoen goede resultaten in deze discipline behaalde, besloot Mollema voor het eerst in zestien jaar tijd mee te doen aan het NK tijdrijden. Hij pakte meteen het goud door Tom Dumoulin te ontronen. Ook in de Tour de France reed hij goede tijdritten. Mollema werd daarnaast ook vierde in Clásica San Sebastián en zevende in de Ronde van Lombardije.

Mathieu van der Poel (27, wegwielrennen)

Na een slepende rugblessure keerde Mathieu van der Poel relatief verrassend terug in competitie, waar hij meteen derde werd. Kort daarna was hij de beste in Dwars Door Vlaanderen, waarna hij ook de sterkste – en slimste – was in de Ronde van Vlaanderen, zijn tweede monumentale zege. Daarna eindigde hij nog als vierde in de Amstel Gold Race en hij werd negende in Parijs-Roubaix. MVDP trok vervolgens naar de Giro d’Italia, waar hij een dubbelslag sloeg in de openingsrit. Hij werd daarna nog twee keer tweede en trakteerde het publiek met zijn attractieve rijstijl. In de Tour de France kwam hij vervolgens ruim te kort.

Hij betaalde in Frankrijk de prijs voor zijn te smalle basis uit de winter. In het najaar leek hij zich vervolgens weer net op tijd in vorm te rijden voor het WK. Dat zou uitlopen op een drama, nadat hij in de nacht voor de wegwedstrijd werd opgepakt en daardoor al heel vroeg gedesillusioneerd uit de wedstrijd moest stappen.

Fabio Jakobsen - foto: Cor Vos Harrie Lavreysen - foto: Cor Vos Bauke Mollema - foto: Cor Vos Mathieu van der Poel - foto: Cor Vos

De kandidaten voor Renster van het Jaar (Keetie van Oosten-Hage Trofee)

Ellen van Dijk (35, wegwielrennen)

Ellen van Dijk toonde in 2022 nog maar eens waarom zij de allerbeste tijdrijdster van de wereld is. Ze vestigde een nieuw werelduurrecord bij de vrouwen, waarin ze ruim 49 kilometer wist af te leggen. Aan het einde van het jaar verdedigde ze in Wollongong met succes haar wereldtitel tijdrijden, waarna ze in haar regenboogtrui ook nog de Chrono des Nations won. Toch viel er meer te juichen voor Van Dijk, want ze was ook de beste in de Baloise Ladies Tour en de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour. Alleen op het EK tijdrijden moest de renster van Trek-Segafredo haar meerdere erkennen in de Zwitserse Marlen Reusser.

Laura Smulders (28, BMX)

Laura Smulders geldt al jarenlang als een van de beste BMX’ers ter wereld. De 28-jarige Gelderlandse won dit jaar voor de vijfde keer in haar carrière de Wereldbeker. Het seizoen begin eind mei uitstekend met twee foutloze Wereldbekers op het BMX-parcours in Glasgow. Begin juni stonden de volgende twee Wereldbekers op het programma, dit keer op Papendal. Op haar thuisbaan kwam Smulders twee keer net te kort, waar ze twee keer tweede werd. De laatste vier Wereldbekers waren allemaal in Bogota, Colombia. Daarvan won Smulders er twee, waarmee ze in de voorlaatste manche de Wereldbeker won.

Anne Terpstra (31, mountainbiken)

Ook in het mountainbiken leek het er lange tijd op dat een Nederlandse de Wereldbeker zou winnen. Dat zou voor het eerst zijn. Uiteindelijk kon Anne Terpstra door een infectie in de laatste manche in Val di Sole haar voorsprong niet omzetten in een eindzege. Toch kan de 31-jarige Zeeuwse terugkijken op – alweer – een heel sterk jaar. Na haar zilveren medailles op het EK en WK van vorig jaar, pakte ze dit jaar brons op het EK. Op het WK werd ze zesde. Wel won ze de Wereldbeker in Vallnord (Andorra) en stond ze ook in Petrópolis (tweede), Leogang (Oostenrijk), Lenzerheide (Zwitserland) en Snowshoe (Amerika) op het podium.

Ellen van Dijk - foto: Sean Hardy Laura Smulders - foto: Cor Vos Anne Terpstra - foto: RedBull Content Pool/Bartek Kolinski

Annemiek van Vleuten (40, wegwielrennen)

Ze won in haar carrière al ongeveer alles wat er te winnen viel, maar op haar 40stekan Annemiek van Vleuten terugkijken op het beste seizoen uit haar loopbaan. In het voorjaar won ze Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik, terwijl ze ook tweede werd in Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl. De hoogtepunten moesten toen nog komen. In de zomer won Van Vleuten namelijk achtereenvolgens de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España voor vrouwen. Het WK op de weg viel bijna in duigen door een gebroken elleboog opgelopen in de Mixed Relay. Maar op z’n Zoetemelks won Van Vleuten tot ieders verrassing – incluis haarzelf – tóch voor de tweede keer het WK.

Marianne Vos (35, veldrijden en wegwielrennen)

Voor Marianne Vos begon 2022 uiterst succesvol. Na winst op het NK veldrijden en de Wereldbeker in Hoogerheide, werd Vos voor de achtste keer wereldkampioene veldrijden – zestien jaar na haar eerste titel in 2006. Ook op de weg liet ze weer van zich spreken. Het duurde echter pas tot de Giro voor ze voor het eerst mocht juichen. Dat gebeurde wel meteen twee keer. Ook in de eerste Tour voor vrouwen was ze twee keer zegezeker én won ze het puntenklassement. Aan het eind van de zomer won ze ook nog eens vier van de zes ritten in de eveneens nieuwe Tour of Scandinavia. Op het WK op de weg werd ze veertiende.

Lorena Wiebes (23, wegwielrennen)

Als ze het al niet was, is ze het nu: Lorena Wiebes is de beste sprinster ter wereld. De 23-jarige Utrechtse van Team DSM was in 2022 de absolute zegekoningen. Wiebes mocht namelijk 23 keer juichen in een UCI-koers. Alleen Agnieszka Skalniak-Sójka (veertien) en Annemiek van Vleuten (dertien) boekten ook meer dan tien zeges in het vrouwenpeloton. Het absolute hoogtepunt was het winnen van het EK op de weg, maar ook de eindzege in de lastige Simac Ladies Tour mocht er zijn. En wat te denken van de Ronde van Drenthe, alle ritten en het eindklassement in de RideLondon Classique, drie ritten in de Women’s Tour én twee etappes in de Tour de France. Ze won als eerste vrouw ooit op de Champs-Élysées.

Annemiek van Vleuten - foto: Cor Vos Marianne Vos - foto: Cor Vos Lorena Wiebes - foto: Cor Vos

De kandidaten voor de Renner van de Toekomst (Gerrie Knetemann Trofee – m/v)

Shirin van Anrooij (20, veldrijden en wegwielrennen)

De Nederlandse vrouwen domineren al jarenlang het internationale wielrennen. Nu de generatie toppers langzaamaan op leeftijd komt of al gestopt is, is het tijd voor een nieuwe lichting. Een van de toekomstige toppers is zonder twijfel Shirin van Anrooij. Ze werd op het WK veldrijden U23 eind januari tweede van de wereld en onlangs won ze in Beekse Bergen haar eerste Wereldbeker bij de elite vrouwen. Maar ook op de weg is Van Anrooij op weg om naam te maken. Afgelopen zomer werd ze bij de beloften Europees kampioene op de weg en in het tijdrijden. Korte tijd later won ze het jongerenklassement in de Tour de France.

Maike van der Duin (19, baanwielrennen)

Na het afscheid van meervoudig wereldkampioene Kirsten Wild, kunnen we ook op de baan uitkijken naar een nieuwe topper in wording. Maike van der Duin deed het afgelopen jaar namelijk serieus van zich spreken. Bij het WK in Parijs deed ze onlangs mee bij de elite vrouwen en daar behaalde ze zilver op zowel het Omnium als de Scratch. Eerder dit jaar was ze op het EK baanwielrennen voor beloften wél de beste op de Scratch.

Fem van Empel (20, veldrijden)

Net als Van Anrooij komt ook Fem van Empel uit in meerdere disciplines. Zo werd zij derde achter Van Anrooij op het beloften-EK op de weg. Maar we kennen de Noord-Brabantse vooral uit het veldrijden. In januari won ze nog de Wereldbeker in Flamanville bij de elite vrouwen. De laatste weken is ze echter misschien wel de beste veldrijdster ter wereld gebleken. Alleen in de Berencross en de Wereldbekers van Overijse en Beekse Bergen, werd ze tweede. Al haar overige crossen – waaronder vier Wereldbekers – wist ze te winnen, net zoals op de Koppenberg en tijdens het EK veldrijden in Namen. Wat een talent!

Shirin van Anrooij - foto: Cor Vos Maike van der Duin - foto: Cor Vos Fem van Empel - foto: Cor Vos

Olav Kooij (20, wegwielrennen)

Dylan Groenewegen vertrok vorige winter bij Jumbo-Visma en dat bood kansen voor Olav Kooij. Het 20-jarige toptalent werd daardoor gepromoveerd naar de positie van eerste sprinter en dat vertrouwen betaalde hij het afgelopen seizoen dubbel en dwars uit. Zijn eerste zege boekte hij begin april in het Circuit Cycliste Sarthe, waar hij in die week nog twee keer won. Ook in de Ronde van Hongarije won hij, maar in de derde rit sneed een velgrem in zijn kuit. Hij leek lange tijd aan de kant te staan, maar won een maand later alweer drie ritten en alle klassementen de ZLM Tour. Na het NK op de weg nam hij even gas terug.

Hij begon zijn najaar vervolgens meteen met zijn eerste WorldTour-zege in de Ronde van Polen. Kort daarna won hij twee etappes in de Ronde van Denemarken, waar hij twee keer sneller was dan de beste sprinter uit de Tour de France: Jasper Philipsen. Op het WK op de weg U23 werd hij vervolgens vijfde, om bij terugkomst in Europa de Münsterland Giro te winnen. Daarmee brak hij definitief door op het allerhoogste niveau, want hij nam daar de maat van niemand minder dan (opnieuw) Philipsen, Sam Bennett, Fabio Jakobsen én Dylan Groenewegen. Het Jachtluipaard van Numansdorp vloerde dus de complete sprinttop.

Puck Pieterse (20, veldrijden en mountainbiken)

Bij de vrouwen hebben we al multitalenten zien passeren op de weg en in het veld, maar er s er ook eentje die het veldrijden met het mountainbiken combineert. En daarin is ze bijzonder succesvol. We hebben het over Puck Pieterse. Zij veroverde in Fayetteville in januari de wereldtitel veldrijden bij de beloften, door die twee andere toptalenten (Van Anrooij en Van Empel) te verslaan. In de zomer versloeg ze Van Empel ook op het EK mountainbiken voor beloften. Alsof het nog niet genoeg was, voegde Pieterse er onlangs nog een Europese U23-titel veldrijden aan toe ook. We mogen weer niet klagen!

Casper van Uden (21, wegwielrennen)

Qua sprinttalenten ziet het er bij de mannen op de weg ook pico bello uit. Naast Olav Kooij kunnen we de komende jaren ook uitkijken naar Casper van Uden. Hij tekende in augustus weliswaar een profcontract bij Team DSM, maar in in het beloftencircuit erg mooie prestaties zien. Zo won Van Uden een rit in de Ronde van de Toekomst, waar hij ook het puntenklassement op zak stak. In het voorjaar won hij ook al twee etappes in de Tour de Normandie en een rit in de Tour de Bretagne. Tussen de profs koerste Van Uden ook als een leeuw tijdens een heroïsche editie van de Scheldeprijs. Hij eindigde daarin als vierde.

Olav Kooij - foto: Cor Vos Puck Pieterse - foto: Cor Vos Casper van Uden - foto: Cor Vos