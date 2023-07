Steff Cras verlegt focus naar Vuelta na ongelukkige Tour-exit

Steff Cras gaat zich de komende weken voorbereiden op de Vuelta a España. De Belgische klimmer van TotalEnergies moest vorige week opgeven in de Tour de France na een valpartij die veroorzaakt werd door een onoplettende toeschouwer, maar kijkt nu vooruit.

Wint Pogacar op Grand Colombier? Dan ontvang jij een gratis RIDE! Lees ook:

Kort na de valpartij en zijn exit in de Ronde van Frankrijk was Cras nog furieus op de toeschouwer. “Als je als toeschouwer een meter vooruit stapt en niet wil wijken als het peloton afkomt, dan blijf je beter thuis. Je hebt geen respect voor de renners. Ik hoop dat je je heel erg schuldig voelt! Door jou moet ik de Tour verlaten”, schreef hij op sociale media. Cras stond op dat moment dertiende in het klassement.

De fysieke schade viel mee bij de Belg, die geen breuken had overgehouden aan de crash. Daardoor kan hij nu vooruitkijken. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik gehad heb de voorbije dagen. Dat betekent veel voor mij en mijn familie”, zegt Cras op Instagram. “Samen met de ploeg hebben we besloten om tijd te nemen en toe te werken naar de Vuelta a España.”

Lees ook: Cras haalt na opgave uit naar toeschouwer: “Ik hoop dat je je heel erg schuldig voelt”