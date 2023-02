Stefan Küng zit met twijfels voor Omloop Het Nieuwsblad: “Starten was geen zekerheid”

Stefan Küng heeft niet de best mogelijke week achter de rug voor het openingsweekend. De Zwitserse coureur van Groupama-FDJ werd ziek en twijfelde daarom of het wel een goed idee was om te starten in de Omloop Het Nieuwsblad. “Ik zit met twijfels.”

“Jammer genoeg was ik deze week een beetje ziek. We hebben tot op het laatste moment getwijfeld om al dan niet te starten. Ik zal mijn best doen, maar ik zit met twijfels”, vertelde Küng voor de start aan Sporza. Die ziekte is er gekomen na de Volta ao Algarve, waar Küng nog de afsluitende tijdrit op zijn naam schreef.

Küng voelt zich dus niet helemaal in orde, maar kan dat ook wel relativeren. “Het is de bedoeling om pas later op het seizoen te pieken. De echte doelen zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en die zijn nog bijna anderhalve maand verwijderd van ons. Als ik vandaag nog wat tekort kom, is dat geen reden tot paniek.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad 2023 – De eerste echte afspraak