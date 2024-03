donderdag 14 maart 2024 om 19:49

Stefan Küng zag glijpartij niet aankomen in modderige GP de Denain, Adam Hansen haalt uit naar organisatie

Stefan Küng liet zich goed zien de GP de Denain, maar in de finale liep het mis voor de Zwitser. Hij gleed op de laatste kasseistrook onderuit en nam de rest van de favorietengroep mee in zijn val. Op de site van Groupama-FDJ vertelt hij over zijn koers en de val in het bijzonder. Op sociale media heeft Adam Hansen, voorzitter van de rennersvakbond CPA, ondertussen kritiek geleverd op de organisatie van de GP de Denain.

Küng gooide op de eerste kasseistrook van de dag meteen het gashendel al open. Aanvankelijk reed hij met vijf andere renners weg, maar al snel sloeg hij in zijn eentje een gaatje. “Toen ik een bocht nam, was ik plots alleen. Ik dacht: ik kan beter voorin blijven en veilig zijn voor de volgende kasseistroken. Gezien de omstandigheden, leek het me beter om van voren te zitten dan in het peloton”, legt Küng zijn solo-onderneming uit.

Later kreeg Küng – nog altijd in jacht op de drie vroege vluchters – het gezelschap van een groepje andere favorieten. Samen naderden zij tot op een minuut van het koptrio, maar op de laatste strook was er dus de allesbeslissende valpartij. “Ondanks mijn eerdere inspanning, voelde ik me goed en ik wachtte op de laatste strook. Er was veel modder, het was nat, en hoewel ik niet teveel risico’s wilde nemen, slipte ik. Ik zag het niet aankomen.”

Hopen op meer geluk

Küng viel en velen tuimelden over hem heen. “Ik had niets, maar mijn fiets was kapot. Ik moest wisselen en verloor daar de wedstrijd”, aldus de 30-jarige hardrijder, die uiteindelijk als 26ste over de streep kwam.

“Het is heel jammer, want ik voelde me heel goed en de jongens deden geweldig werk om me in positie te brengen. Het is frustrerend. Ik ben fysiek goed, maar hier koersen we niet voor. We koersen voor resultaten, voor zeges. Laten we echter het positieve eruit halen: ik maak het goed. Ik heb wat schrammen, maar niets serieus. Hopelijk hebben we wat meer geluk in de volgende klassiekers, vooral in Roubaix. Maar ik heb vertrouwen.”

Kritiek Adam Hansen

De glijpartij van Küng was zeker niet de enige val tijdens de GP de Denain. Op meer momenten gingen renners onderuit op de met modder besmeurde kasseistroken. Het leidde tot kritiek van Adam Hansen, de voorzitter van rennersvakbond CPA.

“Ik ben een beetje in de war, GP de Denain”, schreef Hansen op X bij een foto waarop gevallen renners te zien zijn, liggend in dikke modder. “Ik dacht dat jullie koers geregistreerd stond als wedstrijd (of zit ik er naast), maar dit was een veldrit? Vertel me alsjeblieft dat deze foto niet van jullie wedstrijd is?”