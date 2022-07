Stefan Küng verwacht geen gewone tijdrit: “Er is veel vermoeidheid in het peloton”

Stefan Küng zal hebben uitgekeken naar de twintigste etappe van de Tour de France. Als Europees kampioen tijdrijden, behoort de Zwitser in deze individuele chronoproef tot het kransje kanshebbers voor de ritzege. Maar het zal geen gewone rit tegen de klok worden, voorspelt Küng.

“Er is vermoeidheid in het peloton”, zegt Küng op de site van Groupama-FDJ. “Het zal niet zo zijn als een tijdrit na één week koers. Het zal tussen de sterkste mannen. De route is vlak met wat heuvels op het einde. Je moet een grote versnelling rond kunnen draaien en in de finale nog sterk moeten zijn.”

Ploegleider Philippe Mauduit vertelt dat Küng voor een “groot resultaat” gaat, maar beseft ook dat de concurrentie groot is. “Het zal moeilijk worden, want er zijn sterke jongens. Maar we kunnen er zeker van zijn dat hij alles geeft wat hij heeft.” Küng, die op weg lijkt naar Team DSM, werd in de openingstijdrit van de Tour veertiende.