dinsdag 14 november 2023 om 08:16

Stefan Küng over horrorcrash op EK tijdrijden: “Tijdens een tijdrit ben ik quasi blind”

Voor Stefan Küng eindigde het wielerseizoen 2023 in mineur. De Zwitser reed tijdens de tijdrit van het EK tegen de hekken en kwam daardoor ontzettend hard ten val. Het was een vreemd beeld, maar wat gebeurde er nou exact? In gesprek met SRF doet Küng zijn verhaal.

“Tijdens een tijdrit ben ik quasi blind”, vertelt de renner van Groupama-FDJ. “Ik kan slechts een paar meter vooruit kijken vanwege de positie die ik vast moet houden. Ik moet daarom vertrouwen op de aanwijzingen die via de radio uit de volgwagen komen.” Die aanwijzingen bleven dit keer uit. Küng volgde daarom simpelweg de witte lijn op de weg, maar de hekken kwamen op een gegeven moment wat naar binnen, vertelt hij.

“We hebben er nog eens naar gekeken, maar het gebeurde allemaal heel snel. In een tijdrit leg ik in enkele seconden vijftig à zestig meter af. Dus als ik een foutje maak, lig ik op de grond voordat ik het door heb.”

Interne analyse Zwitserse bond

Küng was zwaargehavend na zijn val, maar stapte toch weer op – met een gebroken helm. Dat kwam de Zwitserse bond op de nodige kritiek te staan, onder meer van de UCI, omdat het protocol bij een vermoedelijke hersenschudding niet is gevolgd. De bond gaf daarna zelf aan de zaak intern te zullen analyseren. Overigens eindigde Küng nog als elfde in de chronoproef. Later bleek dat hij een hersenschudding, een jukbeenbreuk en meerdere breuken in zijn hand te hebben opgelopen.