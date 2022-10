Stefan Küng klopt wereldkampioen Foss in Chrono des Nations

Stefan Küng van Groupama-FDJ heeft de Chrono des Nations op zijn naam geschreven. De Zwitser was over het 45 kilometer lange parcours iets meer dan twee seconden sneller dan wereldkampioen Tobias Foss. Op het WK tijdrijden vorige maand waren de rollen nog omegdraaid. Toen won Foss met drie seconden voorsprong op de Zwitser. De Italiaan Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) werd derde op elf seconden.

Küng en Foss golden vooraf als favorieten, en die status maakten ze al snel waar. Foss zette op het eerste tussenpunt na 10,5 kilometer de snelste tijd neer met 12.45 minuten. Stefan Küng kwam hier op zes seconden voorbij. De Zwitser moest dus tijd goed gaan maken op de wereldkampioen.

Europees kampioen Stefan Bissegger leek toen al kansloos voor de overwinning. Hij was twintig seconden langzamer dan Foss op het eerste tussenpunt. Ook Sobrero viel buiten de top-10 op het eerste tussenpunt.

Op het tweede tussenpunt na 35 kilometer bedroeg de voorsprong van Foss echter nog maar twee seconden. Op de streep had de Zwitser zijn achterstand omgezet in een voorsprong van twee seconden, waarmee hij de Chrono des Nations op zijn naam schreef en Tobias Foss van zijn eerste overwinning in de regenboogtrui afhield. Sobero wist nog veel tijd goed te maken en wist beslag te leggen op plek drie.

De Nederlandse Jos van Emden (Jumbo-Visma) kwam niet verder dan een zestiende plaats.