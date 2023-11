woensdag 15 november 2023 om 15:44

Stefan Küng is zijn trouwring kwijt en die ligt mogelijk langs N381 in Emmen

Voor Stefan Küng was het EK tijdrijden een wedstrijd om snel te vergeten, want in de finale kwam hij hard in botsing met dranghekken en daarbij raakte hij ook nog lelijk geblesseerd. Maar nu lijkt de Zwitser bij die valpartij, vlak buiten Emmen, ook nog zijn trouwring te zijn kwijtgeraakt. En die ligt mogelijk langs de N381.

In een recent interview met het Zwitserse SRF geeft Küng aan dat hij zijn trouwring kwijt is. “Maar op de finishfoto’s draag ik die nog om mijn vinger. En toen het gips later verwijderd werd in Sankt Gallen, was die er niet meer. De doktoren die mij geholpen hadden wisten niets meer en ik weet ook niet of ze de ring eraf hebben geknipt in het ziekenhuis. Dat herinner ik mij allemaal niet meer”, zei hij.

Maar Escape Collective en Sporza stellen hun vragen bij die uitspraak van Küng, want op foto’s en tv-beelden van het EK tijdrijden in Emmen is te zien dat de trouwring niet meer om zijn linker ringvinger zit als hij volledig bebloed aankomt. Sporza meent in slowmotion zelfs te zien dat de trouwring op het asfalt stuitert kort nadat Küng in botsing komt met de hekken op het parcours.

Dit zou betekenen dat de trouwring van de Zwitserse tijdrijder van Groupama-FDJ mogelijk nog ergens langs de N381 (zie hier de locatie op Google Maps) ligt, net buiten Emmen. Welke Drentse goudzoeker gaat daar de dierbare ring van Stefan Küng vinden?

Bekijk hieronder een momentopname uit de beelden van Sporza: