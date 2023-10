zondag 1 oktober 2023 om 14:01

Stefan Bissegger voor het eerst Zwitsers kampioen tijdrijden

Stefan Bissegger heeft voor het eerst in zijn carrière het Zwitsers kampioenschap tijdrijden gewonnen. Die andere topfavoriet, Stefan Küng, ontbrak als gevolg van zijn zware crash op het EK tijdrijden in Nederland. Achter Bissegger werden Yannis Voisard en Noah Bögli tweede en derde op het 31,3 kilometer lange parcours.

Bij de vrouwen was Elena Hartmann een klasse apart op het tijdritkampioenschap. De renster van Israel Premier Tech Roland was meer dan twee minuten sneller dan de nummers twee en drie, Nicole Suter en Michele Start.

Meer spanning was er bij de beloften vrouwen, waar Jumbo-Visma-renster Noemi Rüegg wist te winnen, voor UAE-talente Linda Zanetti en Léa Stern. Zij volgden op ongeveer een halve minuut van Rüegg. Bij de U23-mannen ging de overwinning naar Fabian Weiss, die uitkomt voor de beloftenploeg van Tudor.

Het Zwitsers kampioenschap tijdrijden was aanvankelijk gepland voor 22 juni, maar door het tragische overlijden van Gino Mäder in die week besloot de organisatie de titelstrijd te verplaatsen naar het najaar.