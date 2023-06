Zwitserse tijdritkampioenschappen uitgesteld na overlijden Gino Mäder

De Zwitserse kampioenschappen tijdrijden worden verschoven naar een later moment in het jaar. De kampioenschappen zouden eigenlijk donderdag 22 juni plaatsvinden in Gansingen, maar de organisatie neemt op dit moment een pauze. Dat heeft alles te maken met het overlijden van Gino Mäder.

De kampioenschappen worden georganiseerd door Cycling Unlimited, dat ook de Ronde van Zwitserland voor mannen en die voor vrouwen organiseert. In die eerste ronde kreeg de organisatie het overlijden van Mäder te verwerken. “Het team heeft een pauze nodig na deze extreem fysiek en mentaal belastende dagen”, schrijft de Zwitserse wielerbond op haar site.

“Atleten hebben ook tijd nodig om deze gebeurtenissen te verwerken. Het is de bedoeling om in het tweede deel van het seizoen de landskampioen te kronen. De nieuwe datum wordt bekend gemaakt zodra we meer weten.”

De Zwitserse kampioenschappen op de weg gaan wel door. Deze zullen aankomend weekend plaatsvinden in Wetzikon. Bij de elite mannen wordt op zoek gegaan naar een opvolger van Robin Froidevaux (Tudor), bij de elite vrouwen is Caroline Baur (Israel Premier Tech Roland) titelverdedigster. In de tijdrit behouden Joel Suter (Tudor) en Elena Hartmann (Israel Premier Tech Roland) de nationale trui nog een tijdje.