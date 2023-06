Johannes Staune-Mittet stelt eindzege Giro Next Gen veilig

Johannes Staune-Mittet heeft zijn eindzege in de Giro Next Gen veiliggesteld. In de laatste rit kwam de Noor niet meer in de problemen. Anders Foldager greep de laatste dagzege. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

In een heuvelachtige rit naar Trieste reed er al vroeg in de etappe een kopgroep weg met Luca Cretti, Manuel Oioli, Anders Foldager en Simone Griggion. De vier renners reden maximaal drie minuten bij elkaar, maar toen het peloton zich daarachter er mee ging bemoeien met de opleidingsploeg van Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma, daalde de voorsprong hard.

Oioli en Griggion zouden vervolgens in de finale overboord gaan, terwijl Foldager en Cretti dapper volhielden. De Deen en de Italiaan zouden uiteindelijk zelfs standhouden in Trieste: Foldager zou daar aan het langste eind trekken en de Giro Next Gen op de best mogelijke manier afsluiten.

Het peloton, waar Henrik Pedersen als eerste over de meet kwam, finishte tien seconden later. Johannes Staune-Mittet verzekerde zich op die manier van de eindzege.