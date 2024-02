maandag 19 februari 2024 om 18:41

Starttijden tijdrit UAE Tour 2024 – McNulty, Bilbao en Yates vroeg in actie

Overzicht In drie etappes zal het algemeen klassement van de UAE Tour op de schop gaan, te beginnen met een individuele tijdrit op dag twee van om en nabij de twaalf kilometer. Wie deelt dinsdag de grootste tik uit tegen de klok? WielerFlits zet de starttijden op een rij.

Vorig jaar koos de organisatie nog voor een ploegentijdrit, dit jaar zal de chrono dus weer op individuele basis worden afgewerkt. De laatste individuele race tegen de klok in de UAE Tour, in 2022, werd gewonnen door de Zwitser Stefan Bissegger.

De individuele tijdritbeproeving op Al Hudayriyat Island is echt iets voor de pure specialisten, die in staat zijn om een enorme versnelling rond te draaien. Het is vlak, vlakker, vlakst en er zijn onderweg nauwelijks bochten of andere verraderlijke punten. Na net geen zes kilometer worden de tussentijden doorgegeven. Wie doet aan de finish de beste zaken met het oog op de eindzege?

Elia Viviani zal als eerste renner van start gaan om 11.00 uur Nederlandse tijd, klassementsleider Tim Merlier begint er als laatste aan om 13.18 uur. Opvallend: Brandon McNulty, Pello Bilbao en Adam Yates, drie favorieten voor de eindzege, gaan al bijzonder vroeg van start. De renners vertrekken niet op basis van hun huidige positie in het algemeen klassement.

Starttijden Nederlanders

11.03 uur – Elmar Reinders (Jayco AlUla)

11.14 uur – Tim van Dijke (Visma | Lease a Bike)

11.17 uur – Arvid de Kleijn (Tudor)

11.19 uur – Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost)

11.33 uur – Timo Roosen (dsm-firmenich PostNL)

11.34 uur – Olav Kooij (Visma | Lease a Bike)

11.43 uur – Dylan Groenewegen (Jayco AlUla)

11.53 uur – Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL)

11.54 uur – Mick van Dijke (Visma | Lease a Bike)

12.34 uur – Loe van Belle (Visma | Lease a Bike)

12.37 uur – Rick Pluimers (Tudor)

12.43 uur – Jan Maas (Jayco AlUla)

12.44 uur – Boy van Poppel (Intermarché-Wanty)

12.52 uur – Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

12.53 uur – Julius van den Berg (dsm-firmenich PostNL)

12.54 uur – Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike)

13.13 uur – Enzo Leijnse (dsm-firmenich PostNL)

Starttijden Belgen

11.08 uur – Jarne Van de Paar (Lotto Dstny)

11.18 uur – Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step)

11.25 uur – Gianluca Pollevliet (Decathlon AG2R La Mondiale)

11.28 uur – Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny)

11.38 uur – Jordi Warlop (Soudal Quick-Step)

11.48 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Dstny)

11.58 uur – Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

12.01 uur – Christophe Noppe (Cofidis)

12.04 uur – Tom Paquot (Intermarché-Wanty)

12.14 uur – Tosh Van der Sande (Visma | Lease a Bike)

12.18 uur – Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step)

12.24 uur – Arne Marit (Intermarché-Wanty)

12.27 uur – Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck)

12.48 uur – Henri Vandenabeele (Lotto Dstny)

12.58 uur – Bert Van Lerberghe (Soudal Quick-Step)

13.01 uur – Milan Fretin (Cofidis)*

13.04 uur – Gijs Van Hoecke (Intermarché-Wanty)

13.07 uur – Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck)

13.08 uur – Thomas De Gendt (Lotto Dstny)

13.18 uur – Tim Merlier (Soudal Quick-Step)

* Onder voorbehoud, aangezien Fretin na een valpartij in de laatste kilometer van de eerste etappe op een brandcard werd gelegd.

Starttijden favorieten voor eindzege, volgens onze voorbeschouwing

11.10 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

11.15 uur – Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

11.28 uur – Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny)

11.30 uur – Adam Yates (UAE Emirates)

11.58 uur – Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

12.10 uur – Jay Vine (UAE Emirates)

12.38 uur – Jan Hirt (Soudal Quick-Step)

13.00 uur – Tobias Foss (INEOS Grenadiers)

13.05 uur – Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale)

13.14 uur – Attila Valter (Visma | Lease a Bike)

Starttijden favorieten voor dagzege

11.10 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

11.50 uur – Mikkel Bjerg (UAE Emirates)

11.51 uur – Lorenzo Milesi (Movistar)

11.58 uur – Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step)

12.26 uur – Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech)

12.45 uur – Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale)

12.54 uur – Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike)

13.00 uur – Tobias Foss (INEOS Grenadiers)

13.11 uur – Rémi Cavagna (Movistar)

13.12 uur – Ryan Mullen (BORA-hansgrohe)

13.15 uur – Johan Price-Pejtersen (Bahrain Victorious)