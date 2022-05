Starttijden slottijdrit Ronde van Romandië 2022

Overzicht

Vandaag kent de 75ste editie van de Ronde van Romandië zijn apotheose. Een klimtijdrit van Aigle naar Villars moet beslissen over winst en verlies en wie zich straks eindwinnaar mag noemen van de Zwitserse rittenkoers. Rohan Dennis, de leider in de koers, start om 15.07 uur.

Alexander Cataford, de Canadees van Israel-Premier Tech, begint om 12.50 uur als eerste aan de klimtijdrit van net geen zestien kilometer. De start is in Aigle, de finish ligt in Villars. Ruim tien kilometer klimmen aan een gemiddelde van 8% brengt de renners daar. Degenen die in 2018 de Ronde van Romandië reden zullen misschien een déjà vu krijgen, want vier jaar geleden was er ook een klimtijdrit naar dit skioord.

Toen won Egan Bernal voor Primož Roglič. Beiden zijn er dit jaar niet bij, en ook voor de rest zijn er wel wat veranderingen. Destijds was er namelijk geen vlakke aanloop van bijna zes kilometer en vond de chronoproef niet op de slotdag plaats.

Starttijden Nederlanders

13u17 – Timo Roosen (Jumbo-Visma)

13u27 – Gijs Leemreize (Jumbo-Visma)

13u40 – Jan Maas (BikeExchange-Jayco)

13u42 – Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo)

13u55 – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

14u31 – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

12u57 – Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert)

13u13 – Sébastien Grignard (Lotto Soudal)

13u15 – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

13u20 – Laurens De Plus (INEOS Grenadiers)

13u31 – Viktor Verschaeve (Lotto Soudal)

13u45 – Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

13u49 – Sander Armée (Cofidis)

14u17 – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

14u49 – Steff Cras (Lotto Soudal)

Starttijden favorieten eindklassement

14u47 – Michael Woods (Israel-Premier Tech)

14u49 – Steff Cras (Lotto Soudal)

14u51 – Simon Geschke (Cofidis)

14u53 – Neilson Powless (EF Education-EasyPost)

14u55 – Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ)

14u57 – Gino Mäder (Bahrain Victorious)

14u59 – Luke Plapp (INEOS Grenadiers)

15u01 – Ben O’Connor (AG2R Citroën)

15u03 – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

15u05 – Juan Ayuso (UAE Emirates)

15u07 – Rohan Dennis (Jumbo-Visma)