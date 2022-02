Starttijden slottijdrit Gran Camiño 2022

Overzicht

Vandaag valt de beslissing in de nieuwe Spaanse rittenkoers Gran Camiño. Op dag vier is het tijd voor een individuele (slot)tijdrit van ruim vijftien kilometer in en rond Sarria. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij.

De Amerikaan Lachlan Morton (EF Education-EasyPost) is de eerste renner die van het startpodium zal rollen. De klimmer begint om 12u12 aan zijn tijdrit. Het is vervolgens nog ruim anderhalf uur wachten vooraleer de klassementsrenners in actie komen. Urko Berrade, de nummer tien in het voorlopige klassement, is om 13u52 aan de beurt.

De renners starten vervolgens om de twee minuten. Het lijkt uit te draaien op een strijd tussen Alejandro Valverde en Michael Woods om de eindzege. Valverde staat momenteel tweede, maar hoeft slechts tien seconden goed te maken op Woods, op papier een mindere tijdrijder. Valverde begint om 14u08 aan zijn beproeving tegen de klok, leider Woods gaat om 14u10 van start in de gele leiderstrui.

Starttijden klassementsrenners

13u52 – Urko Berrade (Equipo Kern Pharma)

13u54 – Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA)

13u56 – Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè)

13u58 – Ion Izagirre (Cofidis)

14u00 – Mark Padun (EF Education-EasyPost)

14u02 – Igor Arrieta (Equipo Kern Pharma)

14u04 – Iván Sosa (Movistar)*

14u06 – Rubén Fernández (Cofidis)

14u08 – Alejandro Valverde (Movistar)

14u10 – Michael Woods (EF Education-EasyPost)

* Iván Sosa is de nummer drie in het klassement, maar is tegelijkertijd ook een ploeggenoot van nummer twee Alejandro Valverde. Om een zo eerlijk mogelijk speelveld te creëren, is besloten om Rubén Fernández (vierde in de voorlopige stand) tussen de twee Movistar-renners in te programmeren.

